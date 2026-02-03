Nella pancia dell’orso polare con Burattini in città la domenica mattina a Varese

Domenica 8 febbraio la rassegna Burattini in città porta al Miv – Multisala Impero Varese, la Compagnia De Bastiani di Vittorio Veneto per un doppio appuntamento mattutino con lo spettacolo Nella pancia dell’orso polare.

Lo spettacolo

La storia si svolge nel leggendario Circo di Budapest e racconta l’incredibile avventura del clown Augusto che sparisce nella pancia dell’orso polare.

Per ritrovarlo coniglio Ginetto verrà lanciato in orbita nello spazio per far scendere la neve, l’acrobata Rosita e il domatore Tibor seguiranno le tracce dell’orso e incontrano, lungo la strada, fantastici personaggi.

Dopo aver vinto nel 2008 il premio come miglior spettacolo del concorso Puppet&Music promosso dal CTA, lo spettacolo Nella pancia dell’orso polare torna in una nuova e scoppiettante versione.

In una baracca tutta nuova e con numeri mai tentati prima da nessun circo al mondo, Ginetto tornerà in orbita nello spazio per far scendere la neve a Ferragosto, Rosita farà l’equilibrista con gambe nuove arrivate per corriere: riuscirà Coniglio Ginetto nel suo strabiliante numero di far sparire una carota in pancia e poi farla riapparire tutta intera?

A condurre la storia c’è una new entry: il cantastorie Fraccanappa.

Informazioni

Data: domenica 8 febbraio 2026

Orari spettacoli: 9.45 e 11.30

Luogo: MIV – Multisala Impero Varese