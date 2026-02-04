Nell’hub culturale di Castronno nasce “In Materia di Burraco”

Ha preso il via mercoledì 4 febbraio In Materia di Burraco, la nuova iniziativa ospitata negli spazi dell’hub culturale di Castronno e rivolta agli appassionati del Burraco. Il primo incontro, partecipato e molto apprezzato, ha inaugurato un appuntamento che si ripeterà ogni settimana, il mercoledì dalle 14:30 alle 17:30.

L’agorà di Materia diventa così uno spazio di incontro dedicato al gioco del Burraco, con tavoli allestiti per accogliere i tesserati di Anche Io Aps accomunati dalla passione per questo gioco di carte. L’iniziativa è promossa da due volontari, Francesco e Sergio, con l’obiettivo di favorire la socialità e creare occasioni di condivisione e aggregazione.

Durante il pomeriggio, tra una partita e l’altra, i partecipanti possono usufruire del servizio di caffetteria riservato ai soci. È inoltre possibile tesserarsi ad Anche Io Aps direttamente in loco (maggiori info cliccando QUI), rendendo l’iniziativa accessibile anche a chi desidera avvicinarsi per la prima volta.

Materia, con sede in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno, è uno spazio libero dedicato all’incontro, allo scambio e alla costruzione di comunità. Aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 23:00, la struttura offre ambienti per leggere, studiare e lavorare, oltre a ospitare ogni sera eventi legati a cultura, formazione, informazione, viaggi e ambiente.

In un anno di attività, Materia ha accolto migliaia di persone e sostenuto numerose iniziative, affermandosi come punto di riferimento per il territorio. In Materia di Burraco è uno dei tanti progetti nati dall’incontro tra l’associazione, la comunità e il contesto locale.

Per informazioni è possibile scrivere a materia@varesenews.it