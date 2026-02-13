“Nessuno resti indietro”, a Saronno ripartono i tavoli di lavoro su anziani, minori e fragilità sociali

L’Ambito territoriale sociale del Saronnese riattiva i Tavoli di lavoro per il sociale. A convocarli è stato Matteo Fabris, assessore alla Coesione sociale e tutela della personadel Comune di Saronno e presidente delegato dell’Ambito, con l’obiettivo di rafforzare il confronto tra istituzioni, esperti e realtà del terzo settore. Ieri pomeriggio a Villa Gianetti due incontri importanti, organizzati dall’Ufficio di Piano dell’Ambito: il Tavolo Prevenzione e il Tavolo Fragilità Sociale.

Ai Tavoli erano presenti Matteo Fabris, i referenti degli uffici dell’Area Inclusione e Cultura, Cooperative accreditate, associazioni attive sul territorio e partner dei progetti sociali e del Centro per la Famiglia. Al Tavolo Al Tavolo Prevenzione erano presenti anche l’NPI (Neuropsichiatria infantile) e i Consultori pubblici e privati. Al Tavolo Fragilità sociale hanno partecipato Caritas, Fondazione Casa di Marta, ASST Valle olona e Serd.

Durante gli incontri è stato presentato il Piano di Zona 2025/2027, illustrandone obiettivi e progetti attivi sui due ambiti tematici, lasciando spazio alla discussione e al confronto tra tutti gli enti coinvolti, con condivisione di idee e proposte operative per agire in modo concreto sui temi della prevenzione e delle fragilità sociali.

«I tavoli rappresentano uno spazio di incontro e progettazione per avviare un percorso di ascolto e condivisione sulle sfide legate alla coesione e alle politiche sociali – spiega Matteo Fabris – Incontri che permetteranno la riflessione, il confronto, l’analisi e la condivisione tra servizi sociali, istituzioni e terzo settore per far rete e unire le forze e le idee. Nessuno sarà escluso. Ed è bello vedere che accanto agli attori storici del territorio si stanno avvicinando anche nuove realtà che desiderano cooperare e portare nuove energie. Lavoriamo insieme, affinché nessuno resti indietro».

Dopo l’incontro di ieri, il 19 febbraio si inconteranno i Tavoli Inclusione/Disabilità e Anziani.

La nuova organizzazione di questi spazi di incontro presenta delle novità.

Tavolo Terza Età: non solo fragilità, ma invecchiamento attivo

Una delle principali novità riguarda la separazione del Tavolo Terza Età da quello dedicato alla Disabilità. La scelta nasce dalla volontà di guardare alla popolazione anziana non soltanto come soggetto fragile, ma anche come risorsa e protagonista di una vita piena e attiva. L’attenzione si concentrerà quindi anche sull’invecchiamento attivo e sulla promozione di una migliore qualità della vita, ampliando lo sguardo oltre la dimensione assistenziale.

Tavolo Prevenzione: intervenire prima che il problema esploda

Al centro del Tavolo Prevenzione c’è la promozione di un positivo sviluppo psicofisico dei minori e la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. L’indicazione è chiara: lavorare in chiave preventiva, accompagnando le famiglie fin dai primi momenti di vita dei bambini, offrendo spazi di ascolto e servizi di sostegno quando emergono fragilità, evitando che situazioni critiche si trasformino in casi complessi e dolorosi.

Nel tavolo si affronteranno anche le nuove emergenze sociali, sia di carattere sanitario – come la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili tra i giovanissimi – sia di carattere psicologico e comportamentale, dall’aumento dei comportamenti aggressivi e devianti alle dipendenze fino al ritiro sociale.

Questo significa intervenire nei contesti di vita dei minori, coinvolgendo e formando anche gli adulti di riferimento – dice l’assessore Fabris – Metteremo a punto anche iniziative specifiche per la prevenzione dell’abuso e del maltrattamento infantile, fenomeni cresciuti dopo la pandemia e ancora troppo poco affrontati nel dibattito pubblico».

Tavolo Disabilità: progetti di vita e sostegno ai caregiver

Anche il Tavolo Disabilità sarà autonomo rispetto a quello sulla Terza Età. La disabilità, infatti, riguarda persone di età diverse e con bisogni differenti, legati ai vari momenti della vita: «L’attenzione sarà rivolta alla realizzazione dei progetti di vita personali, all’inclusione e alla partecipazione sociale e culturale, indipendentemente dall’età. Un focus particolare sarà dedicato ai caregiver, chiamati ad affrontare percorsi complessi e spesso impegnativi, che necessitano di accompagnamento e sostegno».

Tavolo Fragilità: povertà ed emergenza abitativa

Il Tavolo Fragilità si occuperà delle situazioni di marginalità sociale, dall’emergenza abitativa alla povertà crescente. L’obiettivo è sviluppare strumenti e reti sempre più efficaci per intercettare e sostenere chi si trova ai margini o vive condizioni di grave difficoltà, rafforzando la collaborazione tra servizi sociali, istituzioni e terzo settore.

Una rete aperta al territorio

La partecipazione ai Tavoli di lavoro sarà aperta a tutte le realtà interessate, con l’obiettivo di fare rete e unire forze e competenze, in un percorso che aiuti a costruire risposte più efficaci e condivise alle trasformazioni sociali in atto nel Saronnese.