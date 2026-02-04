“Neve, Ghiaccio e Gloria”: la storia delle Olimpiadi invernali italiane in anteprima nazionale a Varese

Mentre il conto alla rovescia per la cerimonia d’apertura a San Siro (venerdì 6 febbraio) entra nelle ore finali, Varese si trasforma nel cuore pulsante del racconto olimpico. È stata scelta proprio la Sala Montanari per l’anteprima nazionale di “Neve, Ghiaccio e Gloria”, il docufilm di Paolo Geremei prodotto da Art FK Produzioni in collaborazione con Rai Documentari.

A presentarlo in diretta webtv a VareseNews dagli studi di Materia è Massimiliano Comparin, socio varesino della casa di produzione, che ha voluto fortemente la “prima” nella sua città d’origine: «Milano-Cortina non è solo Milano e Cortina: è un indotto di passione che coinvolge interi territori, e Varese, con le sue eccellenze, ne è parte integrante», ha spiegato durante la diretta su VareseNews.

Un viaggio lungo 70 anni

Il documentario, narrato dalla voce di Cristiana Capotondi, non è solo una cronaca sportiva, ma un’analisi dell’evoluzione del costume italiano: da Cortina 1956 con le prime immagini d’epoca che raccontano un’Italia che scopriva la montagna come sport di massa per arrivare a Torino 2006 con il capitolo della modernità e della trasformazione urbana fino a Milano Cortina 2026, il presente e il futuro, con riprese inedite nei luoghi che ospiteranno le gare e gli allenamenti.

Varese protagonista: riprese anche alla Acinque Ice Arena

Una parte del documentario è stata girata proprio a Varese, presso la Acinque Ice Arena (il palaghiaccio varesino è in questi giorni base per la preparazione olimpica della nazionale di pattinaggio giapponese, una delle più forti del mondo: l’ex stella della nazionale italiana Carolina Kostner fa parte dello staff tecnico del pattinatore giapponese Yuma Kagiyama, uno dei top a livello mondiale): «Abbiamo voluto mostrare come strutture nate per il territorio, come il palaghiaccio di Varese, diventino asset internazionali grazie alle Olimpiadi», ha sottolineato Comparin.

Testimonianze e grandi campioni

Tra gli intervistati figurano leggende dello sci e del ghiaccio, ma anche spettatori delle edizioni passate. Un lavoro di ricerca certosino negli archivi Rai Teche ha permesso di recuperare chicche inedite, come i filmati dell’inaugurazione del nuovo palaghiaccio alla presenza del Presidente Mattarella.

Dove e quando vederlo

Dopo l’anteprima varesina dedicata alle autorità, il documentario sarà trasmesso su Rai 2 giovedì 5 febbraio (orario da definire) e sarà successivamente disponibile in streaming su RaiPlay.

Inoltre, lo stesso Comparin ha firmato la regia del nuovo spot Suzuki (main sponsor di Sanremo e delle Olimpiadi), che vede Carolina Kostner danzare sul ghiaccio di Renon: un’ulteriore conferma del legame tra il cinema, lo sport e le eccellenze del nostro territorio.