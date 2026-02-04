“Neve, Ghiaccio e Gloria”: la storia delle Olimpiadi invernali italiane in anteprima nazionale a Varese
In attesa della cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026, il documentario prodotto dal varesino Massimiliano Comparin ripercorre 70 anni di sport invernale. Dalle immagini d'archivio di Cortina '56 alle riprese alla A Cinque Ice Arena: «Questi eventi sono motori di cambiamento sociale»
Mentre il conto alla rovescia per la cerimonia d’apertura a San Siro (venerdì 6 febbraio) entra nelle ore finali, Varese si trasforma nel cuore pulsante del racconto olimpico. È stata scelta proprio la Sala Montanari per l’anteprima nazionale di “Neve, Ghiaccio e Gloria”, il docufilm di Paolo Geremei prodotto da Art FK Produzioni in collaborazione con Rai Documentari.
A presentarlo in diretta webtv a VareseNews dagli studi di Materia è Massimiliano Comparin, socio varesino della casa di produzione, che ha voluto fortemente la “prima” nella sua città d’origine: «Milano-Cortina non è solo Milano e Cortina: è un indotto di passione che coinvolge interi territori, e Varese, con le sue eccellenze, ne è parte integrante», ha spiegato durante la diretta su VareseNews.
Un viaggio lungo 70 anni
Il documentario, narrato dalla voce di Cristiana Capotondi, non è solo una cronaca sportiva, ma un’analisi dell’evoluzione del costume italiano: da Cortina 1956 con le prime immagini d’epoca che raccontano un’Italia che scopriva la montagna come sport di massa per arrivare a Torino 2006 con il capitolo della modernità e della trasformazione urbana fino a Milano Cortina 2026, il presente e il futuro, con riprese inedite nei luoghi che ospiteranno le gare e gli allenamenti.
Varese protagonista: riprese anche alla Acinque Ice Arena
Una parte del documentario è stata girata proprio a Varese, presso la Acinque Ice Arena (il palaghiaccio varesino è in questi giorni base per la preparazione olimpica della nazionale di pattinaggio giapponese, una delle più forti del mondo: l’ex stella della nazionale italiana Carolina Kostner fa parte dello staff tecnico del pattinatore giapponese Yuma Kagiyama, uno dei top a livello mondiale): «Abbiamo voluto mostrare come strutture nate per il territorio, come il palaghiaccio di Varese, diventino asset internazionali grazie alle Olimpiadi», ha sottolineato Comparin.
Testimonianze e grandi campioni
Tra gli intervistati figurano leggende dello sci e del ghiaccio, ma anche spettatori delle edizioni passate. Un lavoro di ricerca certosino negli archivi Rai Teche ha permesso di recuperare chicche inedite, come i filmati dell’inaugurazione del nuovo palaghiaccio alla presenza del Presidente Mattarella.
Dove e quando vederlo
Dopo l’anteprima varesina dedicata alle autorità, il documentario sarà trasmesso su Rai 2 giovedì 5 febbraio (orario da definire) e sarà successivamente disponibile in streaming su RaiPlay.
Inoltre, lo stesso Comparin ha firmato la regia del nuovo spot Suzuki (main sponsor di Sanremo e delle Olimpiadi), che vede Carolina Kostner danzare sul ghiaccio di Renon: un’ulteriore conferma del legame tra il cinema, lo sport e le eccellenze del nostro territorio.
