Varese News

Varese Laghi

Niente bottiglie di vetro o lattine e no al lancio di oggetti, le regole per il Carnevale a Sesto Calende

Le disposizioni, spiegano dal Comune, hanno l’obiettivo di tutelare la sicurezza di tutti, in particolare dei bambini e delle famiglie

Generico 09 Feb 2026

Domenica 15 febbraio Sesto Calende si prepara a festeggiare il Carnevale con la tradizionale sfilata in programma nel pomeriggio. Per garantire a tutti una giornata di festa in sicurezza, il Comune ha diffuso un avviso alla cittadinanza con alcune misure temporanee che interesseranno le aree coinvolte dal corteo e le zone limitrofe.

In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a sabato 21 febbraio.

Le misure previste

Dalle 13:00 alle 16:00, durante lo svolgimento della sfilata, non sarà consentito portare o utilizzare bottiglie di vetro, lattine o contenitori rigidi nelle aree interessate.

Le bevande potranno essere consumate esclusivamente in bicchieri di plastica o carta. Inoltre, sarà vietato l’uso di spray schiuma e il lancio di oggetti come uova, farina o altri materiali.

Una festa per famiglie

Le disposizioni, spiegano dal Comune, hanno l’obiettivo di tutelare la sicurezza di tutti, in particolare dei bambini e delle famiglie che ogni anno partecipano numerosi a uno degli appuntamenti più attesi del calendario cittadino.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.