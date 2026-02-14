Niente bottiglie di vetro o lattine e no al lancio di oggetti, le regole per il Carnevale a Sesto Calende
Domenica 15 febbraio Sesto Calende si prepara a festeggiare il Carnevale con la tradizionale sfilata in programma nel pomeriggio. Per garantire a tutti una giornata di festa in sicurezza, il Comune ha diffuso un avviso alla cittadinanza con alcune misure temporanee che interesseranno le aree coinvolte dal corteo e le zone limitrofe.
In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a sabato 21 febbraio.
Le misure previste
Dalle 13:00 alle 16:00, durante lo svolgimento della sfilata, non sarà consentito portare o utilizzare bottiglie di vetro, lattine o contenitori rigidi nelle aree interessate.
Le bevande potranno essere consumate esclusivamente in bicchieri di plastica o carta. Inoltre, sarà vietato l’uso di spray schiuma e il lancio di oggetti come uova, farina o altri materiali.
Una festa per famiglie
Le disposizioni, spiegano dal Comune, hanno l’obiettivo di tutelare la sicurezza di tutti, in particolare dei bambini e delle famiglie che ogni anno partecipano numerosi a uno degli appuntamenti più attesi del calendario cittadino.
