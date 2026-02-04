Varese News

Nota azienda di Arcisate che opera nel settore degli autotrasporti, cerca autista

Presente sul mercato italiano da oltre 50 anni, Autotrasporti Pisana è alla ricerca di un autista per sostituzione dovuta a pensionamento

Autotrasporti Pisana Srl, è alla ricerca di un autista per autotreno scarrabile, con o senza esperienza, per sostituzione dovuta a pensionamento.

Si valutano anche candidati con esperienza limitata nell’utilizzo dello scarrabile: è previsto un periodo di affiancamento con l’autista uscente per favorire un corretto inserimento e l’acquisizione delle competenze necessarie.

Requisiti richiesti

  • Patente CE e CQC in corso di validità
  • Esperienza di guida con autotreno
  • Serietà, affidabilità e disponibilità all’apprendimento

I soggetti interessati sono pregati di mandare il proprio curriculum al seguente indirizzo mail: pisana@pmagroup.it.

Contatti

Autotrasporti Pisana Srl
Via Camillo Benso Conte di Cavour, 108, 21051 Arcisate VA
T: 0332 471031
@: pisana@pmagroup.it

