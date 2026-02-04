Nota azienda di Arcisate che opera nel settore degli autotrasporti, cerca autista
Presente sul mercato italiano da oltre 50 anni, Autotrasporti Pisana è alla ricerca di un autista per sostituzione dovuta a pensionamento
Autotrasporti Pisana Srl, è alla ricerca di un autista per autotreno scarrabile, con o senza esperienza, per sostituzione dovuta a pensionamento.
Si valutano anche candidati con esperienza limitata nell’utilizzo dello scarrabile: è previsto un periodo di affiancamento con l’autista uscente per favorire un corretto inserimento e l’acquisizione delle competenze necessarie.
Requisiti richiesti
- Patente CE e CQC in corso di validità
- Esperienza di guida con autotreno
- Serietà, affidabilità e disponibilità all’apprendimento
I soggetti interessati sono pregati di mandare il proprio curriculum al seguente indirizzo mail: pisana@pmagroup.it.
Contatti
Autotrasporti Pisana Srl
Via Camillo Benso Conte di Cavour, 108, 21051 Arcisate VA
T: 0332 471031
@: pisana@pmagroup.it
