Nota azienda di Solbiate Arno cerca talenti tecnici per crescere insieme

Da 27 anni, Giessedue Srl di Solbiate Arno è un punto di riferimento nel territorio di Varese per impianti elettrici e termoidraulici realizzati con precisione, affidabilità e passione. Oggi, per sostenere nuovi progetti e rafforzare il nostro team, cerchiamo:

2 ELETTRICISTI ESPERTI

Professionisti con esperienza nel settore civile e industriale, capaci di operare in autonomia e con spirito di squadra. Cerchiamo persone competenti, affidabili e desiderose di contribuire a un ambiente di lavoro serio, organizzato e in continua evoluzione.

1 IDRAULICO JUNIOR

Una figura alla prima esperienza o con formazione tecnica di base, interessata a costruire il proprio futuro professionale al fianco di colleghi esperti. Offriamo affiancamento, crescita e un contesto dove imparare facendo e diventare parte di una squadra solida e rispettata.

Perché lavorare con Giessedue

Crediamo nel lavoro ben fatto, nella coesione tra le persone e nella responsabilità verso i nostri clienti e il territorio. In Giessedue ogni persona conta: valorizziamo il talento, la correttezza e la voglia di crescere insieme.

Le persone interessate possono candidarsi inviando il proprio curriculum a cv@giessedue.it.