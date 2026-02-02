Nota azienda di Solbiate Arno cerca talenti tecnici per crescere insieme
Unisciti a noi: portiamo energia e competenza dove servono, con serietà e visione
Da 27 anni, Giessedue Srl di Solbiate Arno è un punto di riferimento nel territorio di Varese per impianti elettrici e termoidraulici realizzati con precisione, affidabilità e passione. Oggi, per sostenere nuovi progetti e rafforzare il nostro team, cerchiamo:
2 ELETTRICISTI ESPERTI
Professionisti con esperienza nel settore civile e industriale, capaci di operare in autonomia e con spirito di squadra. Cerchiamo persone competenti, affidabili e desiderose di contribuire a un ambiente di lavoro serio, organizzato e in continua evoluzione.
1 IDRAULICO JUNIOR
Una figura alla prima esperienza o con formazione tecnica di base, interessata a costruire il proprio futuro professionale al fianco di colleghi esperti. Offriamo affiancamento, crescita e un contesto dove imparare facendo e diventare parte di una squadra solida e rispettata.
Perché lavorare con Giessedue
Crediamo nel lavoro ben fatto, nella coesione tra le persone e nella responsabilità verso i nostri clienti e il territorio. In Giessedue ogni persona conta: valorizziamo il talento, la correttezza e la voglia di crescere insieme.
Le persone interessate possono candidarsi inviando il proprio curriculum a cv@giessedue.it.
