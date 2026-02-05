Nota azienda di Varese cerca personale da inserire in organico a tempo pieno

Industria di Varese cerca due persone da inserire a tempo pieno nel proprio ufficio vendite estero e nel proprio ufficio logistico estero.

Impiegata/o ufficio vendite estero

E’ richiesto fluente inglese parlato e scritto ed esperienza nelle seguenti mansioni: preparazione offerte e ordini, customer service, partecipazione a fiere in Italia e all’estero, marketing prodotti. Contatto quotidiano con i clienti esteri e con i loro trasportatori.

Impiegata/o ufficio logistico estero

E’ richiesta esperienza nel disbrigo di pratiche logistiche export (certificati di origine, lettere di credito, documenti di trasporto) e fluente inglese parlato e scritto per quotidiano coordinamento logistico con i clienti esteri e i loro trasportatori.

Per candidarsi inviare il curriculum a emmanuele@fumagalli.it.