Nota azienda di Venegono Superiore cerca personale

LP Spa, azienda fondata negli anni ’70, oggi un punto di riferimento internazionale nella progettazione e produzione di componenti e sistemi per impianti industriali con sede a Venegono Superiore, ricerca giovani diplomati o laureati in ambito tecnico interessati a intraprendere un percorso di lavoro e crescita professionale all’interno dell’azienda.

L’inserimento prevede attività lavorativa concreta in azienda, con affiancamento e formazione sul campo, finalizzati allo sviluppo di competenze tecniche e all’inserimento stabile nel tempo.

Aree di inserimento

In base alle competenze e alle attitudini personali, le risorse potranno essere inserite in uno dei seguenti ambiti:

Tecnico-Commerciale

Produzione

Conduzione Macchine CNC

Reparto Qualità

Requisiti

Diploma tecnico o laurea in ambito tecnico

Interesse per il settore industriale e produttivo

Disponibilità ad apprendere e a lavorare in team

Residenza o disponibilità a lavorare in provincia di Varese

Cosa offre l’azienda

Inserimento con contratto di apprendistato in una realtà industriale strutturata e in crescita

Apprendimento diretto sul campo con personale esperto

Sviluppo di competenze tecniche e professionali

Concrete prospettive di continuità e crescita in azienda

Il progetto è realizzato con il supporto di Adecco, che seguirà i candidati durante le fasi di selezione e inserimento.

Come candidarsi

Per informazioni e candidature scrivere a tradate.zucchi@adecco.it, inviando il curriculum vitae e una breve presentazione.