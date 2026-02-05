Nota azienda di Venegono Superiore cerca personale

Varese News

Fondata negli anni ’70, LP SPA è alla ricerca giovani tecnici da inserire con contratto, affiancamento operativo e possibilità di crescita in azienda

LP Spa, azienda fondata negli anni ’70, oggi un punto di riferimento internazionale nella progettazione e produzione di componenti e sistemi per impianti industriali con sede a Venegono Superiore, ricerca giovani diplomati o laureati in ambito tecnico interessati a intraprendere un percorso di lavoro e crescita professionale all’interno dell’azienda.

L’inserimento prevede attività lavorativa concreta in azienda, con affiancamento e formazione sul campo, finalizzati allo sviluppo di competenze tecniche e all’inserimento stabile nel tempo.

Aree di inserimento

In base alle competenze e alle attitudini personali, le risorse potranno essere inserite in uno dei seguenti ambiti:

  • Tecnico-Commerciale
  • Produzione
  • Conduzione Macchine CNC
  • Reparto Qualità

Requisiti

  • Diploma tecnico o laurea in ambito tecnico
  • Interesse per il settore industriale e produttivo
  • Disponibilità ad apprendere e a lavorare in team
  • Residenza o disponibilità a lavorare in provincia di Varese

Cosa offre l’azienda

  • Inserimento con contratto di apprendistato in una realtà industriale strutturata e in crescita
  • Apprendimento diretto sul campo con personale esperto
  • Sviluppo di competenze tecniche e professionali
  • Concrete prospettive di continuità e crescita in azienda

Il progetto è realizzato con il supporto di Adecco, che seguirà i candidati durante le fasi di selezione e inserimento.

Come candidarsi

Per informazioni e candidature scrivere a tradate.zucchi@adecco.it, inviando il curriculum vitae e una breve presentazione.

Pubblicato il 05 Febbraio 2026
