Nota realtà del settore alberghiero ricerca nuove figure professionali
Diverse le posizioni aperte, alcune con assunzione urgente
Il DoubleTree by Hilton di Solbiate Olona è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel proprio organico. Le posizioni aperte riguardano diversi reparti dell’hotel e alcune prevedono assunzione urgente.
Le figure attualmente ricercate sono:
- Cuoco Capo Partita – assunzione urgente
- Reservation Agent – assunzione urgente
- Front Office Agent – assunzione urgente
- Lavapiatti – part time – assunzione urgente
- Addetto alla Manutenzione
Tutte le posizioni sono riferite alla sede del DoubleTree by Hilton Solbiate Olona.
Per informazioni e candidature è possibile inviare il proprio cv all’indirizzo Vittorio.Aragona@Hilton.com.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.