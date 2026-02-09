Varese News

Lavoro

Nota realtà del settore alberghiero ricerca nuove figure professionali

Diverse le posizioni aperte, alcune con assunzione urgente

Il DoubleTree by Hilton di Solbiate Olona è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel proprio organico. Le posizioni aperte riguardano diversi reparti dell’hotel e alcune prevedono assunzione urgente.

Le figure attualmente ricercate sono:

  • Cuoco Capo Partita – assunzione urgente
  • Reservation Agent – assunzione urgente
  • Front Office Agent – assunzione urgente
  • Lavapiatti – part time – assunzione urgente
  • Addetto alla Manutenzione

Tutte le posizioni sono riferite alla sede del DoubleTree by Hilton Solbiate Olona.

Per informazioni e candidature è possibile inviare il proprio cv all’indirizzo Vittorio.Aragona@Hilton.com.

Pubblicato il 09 Febbraio 2026
