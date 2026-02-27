Nuove date per il Centro Ambientale Mobile a Varese: tutte le tappe fino a giugno

Prosegue il servizio del Centro Ambientale Mobile (CAM), il container attrezzato che fa tappa in tutti i quartieri di Varese per consentire di consegnare particolari tipologie di rifiuti, come piccole apparecchiature elettriche, computer, stampanti, DVD, phon, ventilatori, robot da cucina, aspirapolveri, telefoni cellulari, piccoli elettrodomestici, giocattoli elettrici. Non solo: al CAM è possibile smaltire anche oli da cucina, oggetti e cocci in ceramica e terracotta, lampadine e altro ancora.

Si tratta di un servizio di igiene urbana gratuito ideato per facilitare il più possibile un corretto smaltimento di rifiuti particolari che non possono essere conferiti nella raccolta differenziata.

Il nuovo calendario di presenze del CAM parte domani – sabato 28 febbraio – dalle 8.00 alle 12.00 in piazzale Bulfaretti, nel quartiere di San Carlo.

L’elenco completo delle tipologie di rifiuti che è possibile smaltire al CAM sono indicate sul sito www.varesepulita.it. Per conferire i rifiuti è necessario presentare la tessera sanitaria dell’intestatario TARIP.

Il calendario CAM

Il CAM sarà presente ogni sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, con sosta a rotazione nei quartieri cittadini secondo il seguente calendario.

28 febbraio – Piazzale Bulfaretti (San Carlo)

7 marzo – Piazza Spozio (San Fermo)

14 marzo – Largo Grazia Deledda (Bustecche)

21 marzo – Via Mulini Grassi (parcheggio del cimitero di Sant’Ambrogio)

28 marzo – Via Mottarone (parcheggio del cimitero di Calcinate)

4 aprile – Capolago, Via per Bodio (parcheggio a lato SP-1)

11 aprile – Piazzale Don Giuseppe Tornatore

18 aprile – Strada Provinciale Rasa SP62 (area sterrata prima del ponte sull’Olona)

25 aprile – Via Trolli (parcheggio del cimitero di Casbeno)

9 maggio – Largo Martiri della Libertà (Ippodromo)

16 maggio – Via dei Cavalli (parcheggio del cimitero di Bizzozzero)

23 maggio – Ippodromo (vie Albani, Martiri della Libertà, Viale Ippodromo)

30 maggio – Piazzale Bulfaretti (San Carlo)

6 giugno – Piazza Spozio (San Fermo)

13 giugno – Largo Grazia Deledda (Bustecche)

20 giugno – Via Mulini Grassi (parcheggio del cimitero di Sant’Ambrogio)

27 giugno – Via Mottarone (parcheggio del cimitero di Calcinate)