Nuove videocamere in arrivo a Luvinate, «Prosegue l’impegno del controllo di vicinato»

Prosegue il lavoro dei volontari dei gruppi del controllo di vicinato di Luvinate, una iniziativa promossa dal Comune qualche anno fa e che continua ad essere attiva in alcune zone del paese. Nei giorni scorsi si è svolto l’annuale incontro dei volontari in municipio insieme al sindaco Alessandro Boriani, del comandante di Polizia locale Natale Di Marco e del consigliere delegato alla Sicurezza Fabio Binacchi.

Il ruolo del vicinato «Sentinella di sicurezza»

Durante il confronto, il comandante ha ribadito come sia necessario e fondamentale il supporto attivo e responsabile della cittadinanza, che può verificare da subito eventuali situazioni sospette e meritevoli di approfondimento, chiamando subito il 112. «La conoscenza del territorio parte dai cittadini, dalle famiglie, da chi vive piazze e vie dei nostri paesi. Noi confermiamo la nostra presenza e collaborazione al vostro fianco, ma voi potete essere i nostri occhi, attivando subito le Forze dell’Ordine». Nessun gesto eroico, nessune ronde, ma la partecipazione attiva alla sicurezza e al controllo, sempre chiamando carabinieri e Polizia.

Gruppi attivi

Su Luvinate é da tempo attivo e funzionante un Gruppo tra le vie Postale Vecchia, Mazzorin e Panera, nelle vie alte del paese. Ci sono altre esperienze in corso, ma piú informali. «Sarebbe bello – ha sottolineato il sindaco – poter attivare un Gruppo anche nella parte bassa di Luvinate, sotto la Statale, per cui chiediamo agli interessati di segnalare la propria disponibilità». In caso di interesse, si promuoverà un nuovo incontro specifico per definire modalità di lavoro, utilizzo delle chat e ruolo del referente.

Ancora nuove videocamere

Polizia e Comune hanno anticipato l’aggiudicazione del nuovo Bando nazionale per le telecamere, che consentirà di perfezionare ulteriormente il controllo del territorio, con un investimento complessivo, tra Gavirate Comerio e Luvinate (i comuni che fanno parte della Convenzione di Polizia) di quasi 200.000 euro. Negli ultimi mesi a Luvinate sono stati collocati quattro nuovi apparecchi, che si aggiungono ai nove già presenti. Le telecamere sono sempre controllate, a disposizione di Polizia locale, carabinieri e le altre forze dell’ordine.

Per info e adesioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo polizialocale@comune.luvinate.va.it