Nuove visite e sfilata di carnevale tra gli affreschi: il programma alla Collegiata di Castiglione Olona

Il 2026 del Museo della Collegiata si è aperto con una bella conferma: il grande apprezzamento dell’esposizione natalizia e delle visite dedicate all’opera in prestito. Per accogliere le richieste rimaste inevase il Museo ha ottenuto di prorogare fino al 22 marzo la mostra Il Bambino e san Giovannino. Nuovo capolavoro di Natale in Collegiata.

Si apre quindi un ultimo calendario di visite alla scoperta del fiorentino Bartolomeo di Giovanni, collaboratore di Ghirlandaio e Botticelli, e dell’Adorazione con il Bambino e san Giovannino, collocata nella sagrestia cinquecentesca della Collegiata, luogo abitualmente chiuso al pubblico.

Le visite si svolgeranno martedì 24 febbraio (ore 15.00), giovedì 5 marzo (ore 15.00) e domenica 15 marzo (ore 10.30).

Da Natale a Carnevale il passo è breve!

Venerdì 20 febbraio (ore 15.00) sono invitati in museo coloro che vogliono veder sfilare sulle pareti della Collegiata e del Battistero giovani in calzebrache e giornea, uomini con maniche a gozzo d’uccello, anziani in lucco, donne con strascichi e balzi. Masolino, Paolo Schiavo, il Vecchietta, Neri di Bicci e Bartolomeo di Giovanni sono gli autori di questo Carnevale d’autore.

La visita La moda negli affreschi di Masolino, a cura di Laura Marazzi, consente di scoprire abiti, acconciature e cappelli del primo Rinascimento. Stralci delle vivaci prediche di San Bernardino da Siena aiutano a calarsi negli eccessi della moda del XV secolo, tra leggi volte a frenare la corsa al lusso e lo sfarzo sempre più cercato.

ORARI MUSEO

Da martedì a sabato > 9.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30

Domenica > 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00

Lunedì chiuso

Ultimo accesso mezz’ora prima della chiusura

Visita La moda negli affreschi di Masolino

Venerdì 20 febbraio > ore 15.00

Prenotazione obbligatoria via mail didattica@museocollegiata.it

6 euro (ingresso e visita)

Visite alla mostra natalizia

martedì 24 febbraio > ore 15.00

giovedì 5 marzo > ore 15.00

domenica 15 marzo > ore 10.30

Prenotazione obbligatoria via mail didattica@museocollegiata.it

6 euro (ingresso e visita)