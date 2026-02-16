Nuove visite e sfilata di carnevale tra gli affreschi: il programma alla Collegiata di Castiglione Olona
Oltre alle prossime iniziative, il Museo ha ottenuto di prorogare fino al 22 marzo la mostra Il Bambino e san Giovannino
Il 2026 del Museo della Collegiata si è aperto con una bella conferma: il grande apprezzamento dell’esposizione natalizia e delle visite dedicate all’opera in prestito. Per accogliere le richieste rimaste inevase il Museo ha ottenuto di prorogare fino al 22 marzo la mostra Il Bambino e san Giovannino. Nuovo capolavoro di Natale in Collegiata.
Si apre quindi un ultimo calendario di visite alla scoperta del fiorentino Bartolomeo di Giovanni, collaboratore di Ghirlandaio e Botticelli, e dell’Adorazione con il Bambino e san Giovannino, collocata nella sagrestia cinquecentesca della Collegiata, luogo abitualmente chiuso al pubblico.
Le visite si svolgeranno martedì 24 febbraio (ore 15.00), giovedì 5 marzo (ore 15.00) e domenica 15 marzo (ore 10.30).
La prenotazione è obbligatoria via mail (didattica@museocollegiata.it). Il costo è di 6 euro (ingresso e visita). Gruppi precostituiti (> 10 persone) possono riservare visite in giorni e orari da concordare.
Da Natale a Carnevale il passo è breve!
Venerdì 20 febbraio (ore 15.00) sono invitati in museo coloro che vogliono veder sfilare sulle pareti della Collegiata e del Battistero giovani in calzebrache e giornea, uomini con maniche a gozzo d’uccello, anziani in lucco, donne con strascichi e balzi. Masolino, Paolo Schiavo, il Vecchietta, Neri di Bicci e Bartolomeo di Giovanni sono gli autori di questo Carnevale d’autore.
La visita La moda negli affreschi di Masolino, a cura di Laura Marazzi, consente di scoprire abiti, acconciature e cappelli del primo Rinascimento. Stralci delle vivaci prediche di San Bernardino da Siena aiutano a calarsi negli eccessi della moda del XV secolo, tra leggi volte a frenare la corsa al lusso e lo sfarzo sempre più cercato.
La visita richiede la prenotazione via mail (didattica@museocollegiata.it).
Il costo è di 6 euro (ingresso e visita).
ORARI MUSEO
Da martedì a sabato > 9.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30
Domenica > 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00
Lunedì chiuso
Ultimo accesso mezz’ora prima della chiusura
Visita La moda negli affreschi di Masolino
Venerdì 20 febbraio > ore 15.00
Prenotazione obbligatoria via mail didattica@museocollegiata.it
6 euro (ingresso e visita)
Visite alla mostra natalizia
martedì 24 febbraio > ore 15.00
giovedì 5 marzo > ore 15.00
domenica 15 marzo > ore 10.30
Prenotazione obbligatoria via mail didattica@museocollegiata.it
6 euro (ingresso e visita)
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.