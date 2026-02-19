Nuovi guard rail “salva-motociclisti” e potature: così cambia via Manzoni a Morosolo
Nuove barriere in legno per tutelare l'incolumità pubblica in un tratto già teatro di incidenti mortali. A marzo il via alla cura dei carpini
La sicurezza stradale prima di tutto, senza però dimenticare l’impatto estetico in un’area di pregio. Lungo via Manzoni, a Morosolo, sono in corso lavori per l’installazione di nuove barriere di protezione a bordo strada, su un tratto purtroppo scenario, anche nel recente passato, di gravi sinistri, tra cui un incidente mortale la scorsa primavera. Per questo motivo, il Comune ha deciso di installare nuovi guard rail progettati per incrementare gli standard di sicurezza.
La scelta è ricaduta su una tipologia specifica: barriere con rivestimento in legno. Una soluzione individuata per mitigare l’impatto visivo rispetto alle classiche protezioni metalliche, garantendo un migliore inserimento paesaggistico. Tecnicamente, le barriere sono studiate per impedire la fuoriuscita dalla carreggiata non solo delle auto, ma anche dei motoveicoli, con accorgimenti specifici per la tutela dei motociclisti in caso di caduta.
Oltre alle barriere, il piano di messa in sicurezza prevede un secondo step all’inizio di marzo: la potatura dei carpini e delle altre alberature che costeggiano la strada. L’operazione non ha solo finalità estetiche, ma funzionali alla viabilità: rami e fronde troppo sporgenti costringono oggi autobus e mezzi pesanti a viaggiare al centro della carreggiata o a invadere la corsia opposta. Liberando la “sagoma” della strada, la circolazione risulterà più fluida e sicura per tutti.
Dall’amministrazione comunale arriva un richiamo alla responsabilità per chi si mette alla guida. Nonostante la presenza di attraversamenti pedonali rialzati, in via Manzoni si registrano ancora troppi episodi di velocità sostenuta: «L’obiettivo è prevenire incidenti gravi prima che si verifichino ulteriori eventi dannosi. L’intervento rientra in una più ampia strategia di messa in sicurezza della viabilità comunale, improntata alla prevenzione e alla tutela della vita umana, che costituisce priorità assoluta dell’azione amministrativa», commenta il sindaco di Casciago Mirko Reto, sottolineando come la visuale per i pedoni rimarrà sostanzialmente invariata.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.