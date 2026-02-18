Nuovi sacchetti antispreco nelle scuole dell’infanzia di Somma Lombardo
I bimbi dell'infanzia ricevono i kit per il recupero del cibo mentre le quarte delle Macchi portano agli amministratori il loro piano contro lo spreco di risors
L’educazione civica entra in mensa e tra i corridoi del municipio di Somma Lombardo, al centro i cittadini di domani.
Nelle scuole dell’infanzia di Somma Lombardo sono infatti arrivati i nuovi sacchetti termici antispreco, distribuiti la scorsa settimana a tutti i piccoli alunni. Si tratta di contenitori in materiale plastico riciclabile, realizzati da EuroRistorazione, che permettono di trasportare in sicurezza pane e frutta non consumati durante il pasto. La fantasia colorata ha subito conquistato i bambini, rendendo il kit uno strumento quotidiano per imparare il valore del cibo.
L’iniziativa si collega a quanto già fatto nella primavera del 2023 nelle primarie, quando l’Ufficio Scuola, accogliendo una proposta del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, aveva consegnato oltre 700 sacchetti. «L’educazione alimentare e al non spreco è un tassello fondamentale nel percorso di educazione civica che troppo spesso, però, viene dimenticato» commenta l’assessore alle Politiche educative Donata Valenti. Secondo l’assessore, l’uso di questo strumento è un passo importante perché «i bambini possano apprenderne le basi già fin dai primi anni di scuola».
Il percorso di sensibilizzazione è proseguito lunedì 16 febbraio, quando le classi 4A e 4B delle Scuole Macchi sono state ricevute in Comune. L’incontro è avvenuto in occasione della 22esima campagna M’illumino di meno, promossa da Rai Radio2. Gli studenti hanno portato agli amministratori il loro messaggio legato alle Olimpiadi dell’Energia e lo slogan «Interruttore OFF, Pianeta ON».
Ad accogliere i piccoli cittadini sono stati il vicesindaco Stefano Aliprandini, l’assessore Donata Valenti e l’assessore all’Ecologia Edoardo Piantanida, affiancati dai tecnici comunali che hanno risposto alle curiosità sul risparmio energetico negli edifici pubblici.
