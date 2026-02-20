Nuovo laboratorio di falegnameria gratuito per ragazzi a Cuveglio

Creatività e manualità, concentrazione e soddisfazione nel corso è promosso dal Pargolario nel quadro del progetto Aperti a tutti che si svolgerà nei venerdì pomeriggio in Oratorio

Passione, pazienza, cura per i dettagli e una conoscenza approfondita delle materie prime sono gli ingredienti di successo del Laboratorio di falegnameria per ragazzi dagli 11 ai 18 anni promosso dall’associazione Il Pargolario. Dopo il riscontro più che positivo della prima edizione il Laboratorio di falegnameria riparte con altri cinque incontri, tutti gratuiti – il venerdì pomeriggio dalle ore 17 alle 19 – a partire dal 27 febbraio negli spazi dell’oratorio della Parrocchia San Lorenzo di Cuveglio.

IL CORSO DI FALEGNAMERIA

Dal 27 febbraio, e in tutti i venerdì di marzo, ragazzi e ragazze potranno tornare nel mondo affascinante della falegnameria artigianale, imparando a conoscere il legno, gli strumenti del mestiere e — soprattutto — il traforo, una tecnica che permette di tagliare con precisione forme e disegni per creare piccoli oggetti, decorazioni o giocattoli.

Guidati passo dopo passo da un vero falegname, i partecipanti impareranno: come riconoscere i diversi tipi di legno e orientare le venature. Impareranno come disegnare e trasferire una sagoma su un pannello, come usare in sicurezza il seghetto da traforo, come levigare, incollare e rifinire le proprie creazioni.

Alla fine del corso ognuno porterà a casa il proprio lavoretto in legno personalizzato, realizzato interamente con le proprie mani.

Il laboratorio unisce creatività, manualità e concentrazione, aiutando i ragazzi a sviluppare la precisione, la pazienza e la soddisfazione del “fatto a mano”.

Iscrizioni a QUESTO LINK.

Per maggiori informazioni 345 134 9865 – Naomi.

IL PROGETTO APERTI A TUTTI

L’iniziativa, offerta gratuitamente ai partecipanti, rientra tra i laboratori del progetto “Aperti a tutti”, finanziato da Fondazione Cariplo nel contesto del bando “Porte aperte — Promuovere spazi di aggregazione giovanile e alleanze territoriali a partire dagli oratori”, volto a sostenere progetti capaci di offrire opportunità educative e relazionali ai più giovani.

Il progetto, avviato nell’autunno dello scorso anno, è stato presentato in rete con la Parrocchia San Lorenzo di Cuveglio. Grazie al contributo di Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto e Fondazione Vismara, il progetto proseguirà con un ricco calendario di laboratori, ospitati presso gli oratori della Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II di Cuveglio:

– Teatro: recitazione, improvvisazione, espressione corporea e realizzazione di uno spettacolo finale

– Falegnameria: basi della lavorazione del legno per costruire oggetti di scena con materiali sostenibili

– Pittura e scenografia: progettazione e realizzazione di fondali ed elementi pittorici

– Taglio e cucito: per apprendere le tecniche sartoriali di base

– Tecnico dello spettacolo: luci, audio e video, con attività pratiche sugli impianti che “vivono” in un teatro

– Elettronica: laboratorio base per principianti, per scoprire come funziona il mondo che ci circonda

– Musica d’insieme: composizione e adattamento di colonne sonore, effetti sonori e brani originali.

“Aperti a tutti” è più di una serie di laboratori: è un progetto che nasce dall’oratorio ma guarda all’intera comunità e al futuro del territorio. Le attività laboratoriali si integrano infatti con altre azioni promosse dalla Parrocchia San Lorenzo, tra cui la Settimana della comunità, incontri di formazione, sport e oratorio aperto in tutte le stagioni.