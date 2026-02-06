Olgiate Olona rende omaggio ai 100 anni di Irene Kalucz, tanti auguri!

Olgiate Olona ha festeggiato un traguardo speciale: i 100 anni di Irene Kalucz. Sabato 31 gennaio la comunità si è stretta attorno alla neo centenaria, rendendo omaggio a una vita lunga un secolo, segnata da viaggi, cambiamenti e grandi passaggi della storia europea.

Nata nel 1926 a Budapest, in Ungheria, Irene Kalucz ha attraversato il Novecento vivendo esperienze che l’hanno portata a diventare, oggi, una cittadina olgiatese a tutti gli effetti. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1945, incontra Fabio, che diventerà suo marito. La coppia si stabilisce inizialmente a Padova, città natale di lui, per poi trasferirsi a Parabiago.

Una vita tra lavoro e famiglia

A Parabiago Irene ha vissuto e lavorato per molti anni nel settore della calzatura, costruendo il proprio percorso professionale e familiare. Dallo scorso gennaio si è trasferita a Olgiate Olona, dove vive nella casa della figlia Adeana.

Chi la conosce la descrive come una donna ancora energica e autonoma, lucida e attiva, abituata a mantenere le proprie routine quotidiane all’interno della vita famigliare. Accanto a lei ci sono oggi le figlie Adeana e Donatella, i nipoti Isabella e Niccolò con Salvatore e i pronipoti Paolo, Irene e Marco.

La visita dell’amministrazione comunale

Per celebrare il centesimo compleanno, il sindaco Giovanni Montano, insieme alla consigliera delegata alla Terza Età Luisa Castiglioni e alla consigliera delegata alla Salute Daniela Camatta, ha fatto visita alla signora Kalucz portando gli auguri dell’Amministrazione comunale. Alla centenaria sono stati consegnati una pergamena istituzionale e un mazzo di fiori a nome dell’intera cittadinanza.

Un gesto simbolico per sottolineare il valore di una vita che ha attraversato nazioni, epoche e generazioni, diventando parte della memoria collettiva della comunità.

Un secolo di storia

Il Comune di Olgiate Olona si è unito alla famiglia nel celebrare questo importante traguardo, riconoscendo in Irene Kalucz una testimone preziosa della storia del Novecento e un esempio di vitalità e forza d’animo, esprimendo gratitudine e affetto per questo straordinario secolo di vita.