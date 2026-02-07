Olimpiadi 2026: AREU attiva l’Unità di Crisi per blindare il sistema dell’emergenza
L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza potenzia strutturalmente il coordinamento strategico in occasione dei Giochi. Il Direttore Generale Lombardo: "Un'opportunità per consolidare modelli avanzati a tutela dei cittadini"
In concomitanza con le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, AREU ha innalzato il livello di attenzione del sistema di emergenza sanitaria regionale.
Attraverso una delibera del Direttore Generale Massimo Lombardo, è stata istituita una nuova Unità di Crisi permanente per garantire decisioni rapide e centralizzate durante i grandi eventi.
Ecco i tre pilastri del piano di rafforzamento operativo:
Coordinamento e Monitoraggio: L’attivazione di una Cabina di regia permette di monitorare in tempo reale i dati del soccorso extraospedaliero, l’attività dei Pronto Soccorso regionali e la disponibilità dei posti letto negli ospedali HUB.
Presidio sul campo: Durante la cerimonia di apertura, AREU ha garantito un’assistenza costante con medici, infermieri e soccorritori nelle aree critiche di Milano, come San Siro e l’Arco della Pace, gestendo i flussi e i deflussi di persone.
Eredità strutturale: Il potenziamento non è limitato al periodo olimpico; l’obiettivo è lasciare un’eredità operativa che rafforzi l’intero sistema regionale dell’emergenza-urgenza anche dopo la conclusione dell’evento.
Il Direttore Generale ha inoltre espresso gratitudine per l’imponente sforzo logistico che vede impegnate oltre 2.000 persone nell’assistenza sanitaria all’interno delle sedi olimpiche, per un totale di quasi 9.000 turni di lavoro.
