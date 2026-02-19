Olimpiadi 2026, c’è un po’ di Varesotto a Bormio: Chiara Catella volontaria alle Olimpiadi

L’avventura olimpica di Chiara Catella, volto noto del territorio varesino, entra ufficialmente nel vivo tra le nevi della Valtellina. Il geometra del Comune di Brusimpiano, già sindaca di Cantello, ha iniziato il suo servizio come volontaria degli Alpini per le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, portando un pezzo di provincia di Varese nel cuore dell’evento sportivo più atteso dell’anno.

Dalle sponde del lago a Bormio

Dopo una settimana di intenso addestramento tecnico e fisico trascorsa nel mese di gennaio a Ponte di Legno, Catella è giunta a Bormio, una delle sedi più iconiche e tecniche della competizione. Qui sarà impegnata in un ruolo di grande responsabilità: quello di “Communication Venue”. Si occuperà, infatti, di supportare la stampa internazionale e gestire il flusso di informazioni ufficiali dai campi di gara, interfacciandosi con giornalisti provenienti da tutto il mondo.

L’orgoglio dell’Amministrazione di Brusimpiano

La notizia è stata accolta con grande entusiasmo in Municipio a Brusimpiano, dove Catella presta servizio come tecnico comunale. «Vedere la competenza e la dedizione del nostro personale – il messaggio di stima dell’Amministrazione Comunale – mettersi a disposizione di un evento di portata mondiale ci riempie di soddisfazione. A lei va il più grande “in bocca al lupo” da parte di tutta la comunità».

Una figura di riferimento per il territorio

Chiara Catella non è nuova a ruoli di responsabilità pubblica, avendo guidato come prima cittadina il Comune di Cantello, esperienza che le ha permesso di maturare una profonda conoscenza delle dinamiche amministrative e comunicative. Ora, quella stessa professionalità viene prestata allo spirito olimpico e al corpo degli Alpini, in un contesto dove la precisione e la capacità di gestione sono fondamentali per la riuscita delle operazioni mediatiche dei Giochi.

«Porta un pezzetto del nostro lago – conclude la nota del Comune di Brusimpiano – tra le vette della Valtellina».