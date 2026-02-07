Olimpiadi 2026: il Gruppo FS inaugura una sala immersiva alla Triennale di Milano
In occasione dell’avvio dei Giochi, FS presenta a "Casa Italia" un’esperienza digitale che unisce mito e tecnologia ferroviaria. Il Gruppo conferma il suo ruolo di Mobility Premium Partner con un piano da 650 milioni di euro per il territorio
Il Gruppo FS Italiane ha inaugurato oggi, 7 febbraio 2026, una sala immersiva presso la Triennale di Milano, all’interno degli spazi di Casa Italia del CONI. L’installazione celebra il legame tra viaggio, storia e identità italiana, utilizzando tecnologie digitali avanzate per trasformare il racconto del movimento ferroviario in un’esperienza multisensoriale.
All’inaugurazione hanno partecipato il Presidente del Gruppo FS Tommaso Tanzilli, la Direttrice Generale della Triennale Carla Morogallo e il Chief Corporate Affairs di FS Giuseppe Inchingolo.
Ecco i tre pilastri dell’impegno del Gruppo per Milano-Cortina 2026:
Stazioni moderne e accessibili: Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha investito circa 650 milioni di euro per riqualificare dieci stazioni chiave (tra cui Sondrio, Lecco, Tirano e Belluno), migliorando comfort, intermodalità e sostenibilità ambientale.
Potenziamento dei collegamenti: Trenitalia e Busitalia hanno attivato un piano straordinario che include Frecciarossa diretti da Malpensa, potenziamento dei servizi regionali verso le aree montane e soluzioni integrate “treno+bus” (FrecciaLink) per raggiungere località come Cortina, Livigno e la Val di Fiemme.
Infrastrutture stradali e sicurezza: Anas ha messo in campo oltre 360 milioni di euro sulla Statale 51 “Alemagna”, completando varianti, adeguamenti di ponti e interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per garantire una viabilità sicura verso Cortina.
Questi interventi non serviranno solo durante l’evento olimpico, ma rappresentano un’eredità strutturale per il miglioramento dei collegamenti ferroviari e stradali nelle regioni Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige.
