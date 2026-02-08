Varese News

Archivio

Olimpiadi, Riccardo Lorello in pista nel pattinaggio di velocità: “Corro per Rho e la Lombardia”

Tesserato per lo Skating Rho, Lorello non ha mai dimenticato le proprie radici. Alle 16 sarà al via nella seconda batteria dei 5.000 metri di pattinaggio di velocità a Rho-Fiera

Generico 02 Feb 2026

Alle 16 di oggi gli occhi di Rho e della Lombardia saranno puntati sul ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium di Rho, dove il campione rhodense Riccardo Lorello sarà al via nella seconda batteria dei 5.000 metri di pattinaggio di velocità ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

«Naturalmente facciamo il tifo per l’Italia, ma per lui in modo speciale», dice Alessandra Borghetti, assessore allo sport del Comune di Rho, che nel pomeriggio sarà a seguire la gara con il sindaco Andrea Orlandi nello stadio allestito negli spazi di Rho Fiera.  «Riccardo Lorello – ricorda l’assessore – è un ragazzo giovanissimo: è venuto a trovarci proprio un anno fa in Comune, ed è attualmente argento europeo. In queste Olimpiadi giochiamo in casa: suo papà è  l’allenatore dello Skating Rho ed è giudice di gara alle Olimpiadi, chiaramente non nelle prove del figlio.

Classe 2002, tesserato per lo Skating Rho, la società dove il padre continua ad allenare, Lorello non ha mai dimenticato le proprie radici. Lo ha ribadito anche in un incontro ufficiale avvenuto un anno fa al Comune di Rho, alla presenza del sindaco Andrea Orlandi e dell’assessora allo sport Alessandra Borghetti: «Pattinerò per la città di Rho, per Milano, per la Lombardia, per tutto quello che mi rappresenta». Oggi Riccardo fa parte del gruppo sportivo dell’Esercito Italiano, un’opportunità che gli consente di dedicarsi completamente all’attività agonistica e di costruire il proprio futuro nello sport.

«Il nostro tifo sarà fortissimo», sottolinea l’assessore felicissima anche per la prima medaglia d’oro dell’Italia, arrivata proprio ieri a Rho con Lollobrigida: «A 35 anni è tornata  a vincere un oro ed è stato emozionante, e il fatto che sia successo a Rho ha reso tutto ancora più speciale», dice.

Rho è entrata in pieno clima olimpico con la città è vestita a festa. «Stiamo vivendo questo momento come una grandissima opportunità – dichiara il sindaco Andrea Orlandi – e anche una fortuna, perché ospitare sul proprio territorio due discipline olimpiche – il pattinaggio di velocità e l’hockey – è qualcosa di straordinario. Vogliamo che i valori olimpici, dalla condivisione alla pace, fino alla fratellanza tra i popoli, siano alla base di tutto anche nella nostra città».

Lo racconta bene anche la bellissima mostra inaugurata oggi, 8 febbraio, realizzata in collaborazione con il Consolato dei Paesi Bassi, che parla proprio di amicizia tra popoli e condivisione. «Il pattinaggio su ghiaccio è uno sport meraviglioso – sottolinea il primo cittadino – perché mette tutti sullo stesso piano: in Olanda è lo sport nazionale, fa parte della cultura, e si può vedere un membro della famiglia reale pattinare accanto a un bambino o a un anziano. Questa è la bellezza che unisce i popoli ed è alla base dei valori olimpici». Nel pomeriggio il sindaco sarà ovviamente sugli spalti a tifare Riccardo Lorello: «Siamo con lui e speriamo che possa ottenere il suo miglior risultato, magari regalando anche una bella sorpresa»

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Valeria Arini
valeria.arini@legnanonews.com
Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Febbraio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.