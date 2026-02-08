Olimpiadi, Riccardo Lorello in pista nel pattinaggio di velocità: “Corro per Rho e la Lombardia”

«Naturalmente facciamo il tifo per l’Italia, ma per lui in modo speciale», dice Alessandra Borghetti, assessore allo sport del Comune di Rho, che nel pomeriggio sarà a seguire la gara con il sindaco Andrea Orlandi nello stadio allestito negli spazi di Rho Fiera. «Riccardo Lorello – ricorda l’assessore – è un ragazzo giovanissimo: è venuto a trovarci proprio un anno fa in Comune, ed è attualmente argento europeo. In queste Olimpiadi giochiamo in casa: suo papà è l’allenatore dello Skating Rho ed è giudice di gara alle Olimpiadi, chiaramente non nelle prove del figlio.

Classe 2002, tesserato per lo Skating Rho, la società dove il padre continua ad allenare, Lorello non ha mai dimenticato le proprie radici. Lo ha ribadito anche in un incontro ufficiale avvenuto un anno fa al Comune di Rho, alla presenza del sindaco Andrea Orlandi e dell’assessora allo sport Alessandra Borghetti: «Pattinerò per la città di Rho, per Milano, per la Lombardia, per tutto quello che mi rappresenta». Oggi Riccardo fa parte del gruppo sportivo dell’Esercito Italiano, un’opportunità che gli consente di dedicarsi completamente all’attività agonistica e di costruire il proprio futuro nello sport.

«Il nostro tifo sarà fortissimo», sottolinea l’assessore felicissima anche per la prima medaglia d’oro dell’Italia, arrivata proprio ieri a Rho con Lollobrigida: «A 35 anni è tornata a vincere un oro ed è stato emozionante, e il fatto che sia successo a Rho ha reso tutto ancora più speciale», dice.

Rho è entrata in pieno clima olimpico con la città è vestita a festa. «Stiamo vivendo questo momento come una grandissima opportunità – dichiara il sindaco Andrea Orlandi – e anche una fortuna, perché ospitare sul proprio territorio due discipline olimpiche – il pattinaggio di velocità e l’hockey – è qualcosa di straordinario. Vogliamo che i valori olimpici, dalla condivisione alla pace, fino alla fratellanza tra i popoli, siano alla base di tutto anche nella nostra città».

Lo racconta bene anche la bellissima mostra inaugurata oggi, 8 febbraio, realizzata in collaborazione con il Consolato dei Paesi Bassi, che parla proprio di amicizia tra popoli e condivisione. «Il pattinaggio su ghiaccio è uno sport meraviglioso – sottolinea il primo cittadino – perché mette tutti sullo stesso piano: in Olanda è lo sport nazionale, fa parte della cultura, e si può vedere un membro della famiglia reale pattinare accanto a un bambino o a un anziano. Questa è la bellezza che unisce i popoli ed è alla base dei valori olimpici». Nel pomeriggio il sindaco sarà ovviamente sugli spalti a tifare Riccardo Lorello: «Siamo con lui e speriamo che possa ottenere il suo miglior risultato, magari regalando anche una bella sorpresa»