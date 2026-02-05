Olimpiadi, vittoria storica per l’Italia dell’hockey femminile
All'esordio nel torneo di Milano Cortina le azzurre superano 4-1 le transalpine con quattro giocatrici diverse a segno. A Torino 2006 le azzurre avevano perso tutti gli incontri
Comunque vada, da qui in avanti, la nazionale femminile di hockey su ghiaccio ha scritto una pagina di storia. Nel primo incontro del torneo olimpico (che ha anticipato, come per il curling, la cerimonia inaugurale), le azzurre hanno colto la prima vittoria italiana di sempre nella storia dei Giochi superando nettamente la Francia per 4-1. (foto di repertorio – FISG)
L’Italia è alla seconda partecipazione olimpica dopo quella di Torino 2006, sempre grazie al fatto di essere la nazione ospitante. Vent’anni fa però le azzurre incassarono cinque sconfitte in altrettante partite – alcune con punteggi molto severi – e chiusero l’Olimpiade all’ottavo e ultimo posto. Questa volta però l’avvio è stato incoraggiante: dopo un gol fortuito delle transalpine le ragazze di Eric Bouchard hanno immediatamente pareggiato. Poi hanno dominato a lungo il gioco senza però segnare ma nell’ultimo terzo l’Italia ha dilagato.
Ad andare a segno sono state nell’ordine Kyla Tutino (autrice del momentaneo 1-1), Rebecca Roccella (sul finire del secondo drittel), Matilde Fantin e Kristen Della Rovere (il gol nel terzo e ultimo periodo). Bene le azzurre anche sul piano della disciplina – solo 6′ di penalità – mentre il power play non ha funzionato: 0 su 3 in superiorità numerica. Questo successo apre quindi al meglio il torneo dell’Italia che proseguirà ora sabato 7 contro la Svezia (14,40) e lunedì 9 contro il Giappone (12,10) per concludere il girone martedì 10 con la Germania (16,40).
ALLA BALAUSTRA – Ascolta il nostro podcast dedicato alla storia e alla cultura dell’hockey su ghiaccio.
