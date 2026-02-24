Olimpionici, volontariato, teatri varesini e amore per la musica nel martedì di Radio Materia

Il martedì su Radio Materia è super con ben quattro nuovi appuntamenti nel panlinsesto della web radio dello spazio libero di Varesenews. Tornano i Provinciali con le loro interviste a personaggi che hanno avuto successo partendo dal Varesotto, tornano lo spazio per le associazioni con Liberi di Crescere da Busto Arsizio, spazio alle storie con Elio Rimoldi e il Masolino Ensemble e nuova puntata con il bibliotecario di Materia che ci parlerà dei teatri di Varese.

15,15 I Provinciali

Ospiti di questa settimana due atleti di altissimo livello: Alice e Giovanni Codato, fratello e sorella, che riporteranno l’atmosfera olimpica a Radio Materia 48 ore dopo la chiusura dei giochi invernali a Milano Cortina. Entrambi hanno partecipato a Parigi 2024 e ci racconteranno come sono partiti dal lago di Varese.

16,30 Soci All Time

Luca Roccatello ci racconterà l’esperienza di Liberi di Crescere, un piccolo gruppo di giovani volontari che si impegna nell’organizzare gite, uscite e tempo libero per bimbi e ragazzi disabili.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Appuntamento con le storie delle persone in radio con Elio Rimoldi che ci parlerà dell’impegno di un gruppo di musicisti nel Masolino Ensemble di Castiglione Olona, una realtà che si autofinanzia per mantenere viva la musica classica.

18,45 La biblioteca di Materia

Il nostro bibliotecario Ferdinando è andato a spulciare tra i libri della biblioteca di Materia per ricostruire la storie del teatro di Varese, nato con il duca Francesco d’Este e chiuso negli anni ’50, fino alla rinascita con il teatro provvisorio di piazza Repubblica.

