Oltre il 40 per cento di donne manager in azienda, nuovo riconoscimento per Acinque

Il Gruppo Acinque riafferma la propria attenzione al tema dell’inclusione ottenendo per la seconda volta consecutiva la Certificazione per la Parità di Genere UNI Pdr 125:2022.

Il riconoscimento – conseguito a seguito delle verifiche e delle attività di audit condotte da RINA – multinazionale di certificazione attiva in più di 70 Paesi – riguarda tutte le società del Gruppo.

“È la conferma del nostro impegno – ha sottolineato Stefano Cetti, amministratore delegato di Acinque – Siamo convinti che un’organizzazione cresca davvero soltanto se valorizza tutte le persone e il contributo che ciascuno apporta: tra le leve del nostro Piano industriale decennale c’è anche e soprattutto il fattore umano”.

La certificazione UNI Pdr 125:2022 è un risultato che testimonia un percorso costante e concreto nel promuovere i valori della parità di genere sul posto di lavoro e nella creazione di un contesto professionale equo e rispettoso.

Dal 2022 a oggi l’azienda ha ulteriormente rafforzato il proprio impegno introducendo misure strutturali e misurabili, a partire da una governance dedicata.

“Lavoriamo per rendere l’inclusione un elemento concreto del nostro modello organizzativo, misurabile e verificabile – ha commentato Damiano Baccelloni, direttore People&Culture di Acinque – In questi tre anni abbiamo messo a terra programmi strutturati di supporto alla genitorialità per mamme e papà, azzerato il gender pay gap e attivato percorsi di sensibilizzazione e formazione sul contrasto alle molestie di genere a tutti i livelli aziendali e per tutte le società del Gruppo. I risultati che vediamo oggi sono la prova che la direzione è quella giusta”.

I dati lo confermano: dal 2022 è stato registrato in Acinque un +3% di donne sul totale della popolazione aziendale assunta e un +7% di donne in posizioni manageriali, superando la soglia del 40% di leadership femminile. Numeri che raccontano un cambiamento culturale tangibile, frutto di una visione chiara: favorire opportunità reali per tutte le persone, indipendentemente dal genere.

Attraverso InclusivAcinque – il progetto che ha creato la rete di DE&I Ambassador all’interno di Acinque – si opera in diverse aree di intervento: cultura di genere, linguaggio inclusivo, molestie di genere, recruiting, selezione e sviluppo e genitorialità, care giving e conciliazione vita lavoro.

“Ampliamo costantemente le iniziative dedicate alla Diversity, Equity & Inclusion, con l’attivazione di nuove collaborazioni – ha ricordato Simona Grandi, responsabile DE&I di Acinque – La nostra rete interna di Ambassador, 10 colleghi e colleghe che hanno scelto volontariamente di diventare testimonial attivi di questo cambiamento culturale in azienda, è oggi un punto di riferimento consolidato per tutta la popolazione aziendale per queste tematiche”.

A rafforzare questo impegno, una rete di collaborazioni autorevoli – tra cui Fondazione Libellula e la più recente partnership con Valore D – che supportano la diffusione di una cultura inclusiva attraverso momenti di formazione, confronto e crescita interna.