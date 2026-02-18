Varese News

Oltre il 40 per cento di donne manager in azienda, nuovo riconoscimento per Acinque

Dal 2022 è stato registrato un +3% di donne sul totale della popolazione aziendale assunta e un +7% di donne in posizioni manageriali

Il Gruppo Acinque riafferma la propria attenzione al tema dell’inclusione ottenendo per la seconda volta consecutiva la Certificazione per la Parità di Genere UNI Pdr 125:2022.

Il riconoscimento – conseguito a seguito delle verifiche e delle attività di audit condotte da RINA – multinazionale di certificazione attiva in più di 70 Paesi – riguarda tutte le società del Gruppo.
“È la conferma del nostro impegno – ha sottolineato Stefano Cetti, amministratore delegato di Acinque – Siamo convinti che un’organizzazione cresca davvero soltanto se valorizza tutte le persone e il contributo che ciascuno apporta: tra le leve del nostro Piano industriale decennale c’è anche e soprattutto il fattore umano”.

La certificazione UNI Pdr 125:2022 è un risultato che testimonia un percorso costante e concreto nel promuovere i valori della parità di genere sul posto di lavoro e nella creazione di un contesto professionale equo e rispettoso.
Dal 2022 a oggi l’azienda ha ulteriormente rafforzato il proprio impegno introducendo misure strutturali e misurabili, a partire da una governance dedicata.

“Lavoriamo per rendere l’inclusione un elemento concreto del nostro modello organizzativo, misurabile e verificabile – ha commentato Damiano Baccelloni, direttore People&Culture di Acinque – In questi tre anni abbiamo messo a terra programmi strutturati di supporto alla genitorialità per mamme e papà, azzerato il gender pay gap e attivato percorsi di sensibilizzazione e formazione sul contrasto alle molestie di genere a tutti i livelli aziendali e per tutte le società del Gruppo. I risultati che vediamo oggi sono la prova che la direzione è quella giusta”.

I dati lo confermano: dal 2022 è stato registrato in Acinque un +3% di donne sul totale della popolazione aziendale assunta e un +7% di donne in posizioni manageriali, superando la soglia del 40% di leadership femminile. Numeri che raccontano un cambiamento culturale tangibile, frutto di una visione chiara: favorire opportunità reali per tutte le persone, indipendentemente dal genere.

Attraverso InclusivAcinque – il progetto che ha creato la rete di DE&I Ambassador all’interno di Acinque – si opera in diverse aree di intervento: cultura di genere, linguaggio inclusivo, molestie di genere, recruiting, selezione e sviluppo e genitorialità, care giving e conciliazione vita lavoro.

“Ampliamo costantemente le iniziative dedicate alla Diversity, Equity & Inclusion, con l’attivazione di nuove collaborazioni – ha ricordato Simona Grandi, responsabile DE&I di Acinque – La nostra rete interna di Ambassador, 10 colleghi e colleghe che hanno scelto volontariamente di diventare testimonial attivi di questo cambiamento culturale in azienda, è oggi un punto di riferimento consolidato per tutta la popolazione aziendale per queste tematiche”.

A rafforzare questo impegno, una rete di collaborazioni autorevoli – tra cui Fondazione Libellula e la più recente partnership con Valore D – che supportano la diffusione di una cultura inclusiva attraverso momenti di formazione, confronto e crescita interna.

Pubblicato il 18 Febbraio 2026
