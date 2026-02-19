“Oltre la soglia del Tempo: Cinquant’anni di visioni”, la mostra di Luciano Bonetti a Palazzo Lombardia

L’esposizione sarà visitabile dal 27 febbraio al 13 marzo 2026, offrendo una visione organica e completa della ricerca del Maestro, dalla fine degli anni Settanta alla produzione più recente

A cinquant’anni dall’inizio della sua attività artistica, Luciano Bonetti approda con una mostra antologica nelle prestigiose sale del Palazzo Lombardia. Oltre la soglia del Tempo, a cura di Elena Ferrari, sarà visitabile dal 27 febbraio al 13 marzo 2026, offrendo una visione organica e completa della ricerca del Maestro, dalla fine degli anni Settanta alla produzione più recente.

Promosso e curato da Elena Ferrari, il progetto espositivo si configura come un riconoscimento alla coerenza di un percorso artistico che ha fatto della “soglia” il proprio principio poetico. Il percorso, appositamente concepito per lo Spazio IsolaSET, si svilupperà come un viaggio attraverso le fasi salienti del suo lavoro: dalle prime, tormentate sperimentazioni materiche dei Figuranti alle celebri riflessioni astratte di Finestra sul Tempo e Vicine Lontananze, fino alle recenti, silenziose rarefazioni di Sguardo del Tempo.

Oltre cento opere selezionate tracciano un itinerario che, pur nell’evoluzione di tecniche e supporti, rivela un nucleo concettuale straordinariamente fedele a se stesso: un’indagine sul Tempo inteso come spazio da abitare, come materia viva della percezione e della memoria.

“Questa antologica non è una semplice retrospettiva”, afferma la curatrice Elena Ferrari. “È la restituzione di un pensiero visivo che si è costruito per stratificazioni, proprio come la sua pittura. A distanza di cinquant’anni, Bonetti ci dimostra che la fedeltà alla propria ricerca interiore è l’unico vero motore di un’arte significativa e duratura. La sua opera invita a rallentare, a varcare la soglia del visibile per riscoprire una dimensione più autentica dello sguardo.”

La mostra rappresenta un’occasione unica per il pubblico di ripercorrere l’intero corpus di un artista che ha mantenuto un dialogo costante con le inquietudini del proprio tempo, tradotte in un linguaggio di sospensione poetica e contemplazione attiva. Un appuntamento imprescindibile per comprendere non solo il percorso di un singolo maestro ma un intero capitolo della pittura contemporanea italiana.

LUCIANO BONETTI

Oltre la soglia del Tempo: cinquant’anni di visioni

a cura di Elena Ferrari

Palazzo Lombardia – Spazio IsolaSET

27 febbraio – 13 marzo 2026

Orari di apertura:

Da lunedì a venerdì: 10:00 – 19:00

Sabato: 10:00 – 13:00 (solo su prenotazione)

Domenica chiuso

Inaugurazione:

Giovedì 26 febbraio, ore 18:00 (su invito)