“Oltre la solitudine”, a Saronno un percorso per aprirsi all’incontro e superare l’isolamento sociale
Sei incontri gratuiti tra febbraio e giugno all’Edificio X2 di via Amendola, con momenti di confronto e uscite sul territorio guidate da esperti in supporto tra pari
Il Centro per la Vita Indipendente dell’Ambito Territoriale Sociale di Saronno lancia “Oltre la solitudine: costruire connessioni”, un nuovo percorso di incontri dedicato a chi desidera rafforzare relazioni, amicizie e legami al di fuori del contesto familiare. L’iniziativa è promossa e finanziata da Regione Lombardia in collaborazione con ATS Insubria ed è aperta gratuitamente a tutta la cittadinanza.
L’obiettivo è offrire uno spazio di confronto e condivisione, dove riflettere insieme su strategie utili a ridurre il senso di solitudine e a valorizzare il desiderio di connessione che attraversa tutte le età.
L’iniziativa coinvolge tutti i comuni dell’Ambito: Saronno, Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo.
Un ciclo di incontri per mettersi in gioco
Il programma prevede sei appuntamenti tematici, in calendario tra febbraio e giugno, sempre dalle 9.30 alle 12.30, nella sede dell’Edificio X2 di via Amendola 20 a Saronno.
Si parte il 28 febbraio con “Conosciamoci: differenze e similitudini”, primo momento dedicato alla conoscenza reciproca. Il 14 marzo si prosegue con “Desideri e possibilità”, mentre il 28 marzo l’attenzione si sposterà su “La direzione dei nostri sogni”.
Dopo una pausa ad aprile, il percorso riprenderà il 9 maggio con “Cosa ci spinge? Cosa ci blocca”, per continuare il 23 maggio con “Ci stiamo muovendo. Come?” e concludersi il 6 giugno con “Prendiamo e/o condividiamo le redini della nostra vita”.
Uscite sul territorio con il supporto tra pari
Accanto agli incontri in aula, il progetto prevede anche alcune uscite sul territorio, pensate e sviluppate con il supporto di ESP, esperti in supporto tra pari. Le date indicative delle attività esterne sono il 21 marzo, 11 e 18 aprile, 16 e 30 maggio 2026.
Un modo concreto per trasformare il confronto in esperienza, favorendo la nascita di relazioni e nuove occasioni di socialità, per fare un primo passo oltre l’isolamento.
Come partecipare
La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la conferma della presenza. È possibile iscriversi telefonando al numero 347.7905116 oppure inviando una mail a centrovitaindipendente@comune.saronno.va.it, indicando i propri riferimenti.
