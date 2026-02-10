Varese News

Oltre le canzoni: i meme che fanno la storia di Sanremo

Il giornalista Gianni Sibilla guiderà il pubblico alla scoperta di questi meccanismi, cercando di far comprendere l’universo che i meme e non solo. Martedì 10 febbraio, alle 21

Sanremo 2024, la prima serata

Chi non ricorda il meme di “Che succede?” di Bugo e Morgan, oppure Gianni Morandi che pulisce il palco dell’Ariston con una scopa e Cristiano Malgioglio che lo imita?

Durante la settimana del Festival di Sanremo capita a tutti di aprire i social e trovarli invasi da immagini e sketch divertenti sulla serata appena trascorsa. Oggi, infatti, il Festival non è più solo una competizione musicale che termina quando si spegne la TV: diventa parte della vita quotidiana attraverso la condivisione di contenuti e lo scambio di post tra amici, familiari e colleghi.

I meme, però, non servono solo a far ridere: spesso possono determinare il successo di una performance in modo quasi incontrollabile. Al di là della gara canora, si gioca un’altra sfida sui social: quella dell’avvenimento più memorabile, destinato a rimanere impresso nei ricordi, talvolta più della canzone vincitrice.

Martedì 10 febbraio, dalle 21, appuntamento Materia Spazio Liberop con Gianni Sibilla, giornalista di Rockol.it. Per il terzo appuntamento della rassegna Spiegami, Sibilla guiderà il pubblico alla scoperta di questi meccanismi, cercando di far comprendere l’universo che i meme possono scatenare in ogni momento del Festival di Sanremo. Ma non solo. Porterà il pubblico “dietro le quinte” del festival.

Ingresso libero e gratuito, riserva il tuo posto qui.

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 10 Febbraio 2026
