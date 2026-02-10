Oltre le canzoni: i meme che fanno la storia di Sanremo
Il giornalista Gianni Sibilla guiderà il pubblico alla scoperta di questi meccanismi, cercando di far comprendere l’universo che i meme e non solo. Martedì 10 febbraio, alle 21
Chi non ricorda il meme di “Che succede?” di Bugo e Morgan, oppure Gianni Morandi che pulisce il palco dell’Ariston con una scopa e Cristiano Malgioglio che lo imita?
Durante la settimana del Festival di Sanremo capita a tutti di aprire i social e trovarli invasi da immagini e sketch divertenti sulla serata appena trascorsa. Oggi, infatti, il Festival non è più solo una competizione musicale che termina quando si spegne la TV: diventa parte della vita quotidiana attraverso la condivisione di contenuti e lo scambio di post tra amici, familiari e colleghi.
Ingresso libero e gratuito, riserva il tuo posto qui.
I meme, però, non servono solo a far ridere: spesso possono determinare il successo di una performance in modo quasi incontrollabile. Al di là della gara canora, si gioca un’altra sfida sui social: quella dell’avvenimento più memorabile, destinato a rimanere impresso nei ricordi, talvolta più della canzone vincitrice.
Martedì 10 febbraio, dalle 21, appuntamento Materia Spazio Liberop con Gianni Sibilla, giornalista di Rockol.it. Per il terzo appuntamento della rassegna Spiegami, Sibilla guiderà il pubblico alla scoperta di questi meccanismi, cercando di far comprendere l’universo che i meme possono scatenare in ogni momento del Festival di Sanremo. Ma non solo. Porterà il pubblico “dietro le quinte” del festival.
Ingresso libero e gratuito, riserva il tuo posto qui.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.