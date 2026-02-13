Oltre un chilo di cocaina tra la casa a Gallarate e l’alloggio a Finale Ligure: 54enne ai domiciliari
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dalla Squadra Mobile di Novara: dalla perquisizione dell’auto e delle abitazioni è emerso un ingente quantitativo di stupefacente
È residente a Gallarate il 54enne arrestato nei giorni scorsi nell’ambito di un’indagine antidroga che ha portato al sequestro complessivo di oltre un chilogrammo di cocaina tra Lombardia e Liguria.
L’uomo, con precedenti e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato la sera del 6 febbraio dalla Squadra Mobile della Questura di Novara mentre si trovava a bordo della sua auto nell’ambito di un’attività investigativa legata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
All’interno della vettura gli agenti hanno trovato quattro dosi di cocaina già pronte per essere smerciate. Da qui è scattata la perquisizione nell’abitazione di Gallarate, dove il 54enne ha la residenza. Nel corso del controllo domiciliare i poliziotti hanno sequestrato altri 350 grammi di cocaina, oltre al materiale utilizzato per il confezionamento e la preparazione delle dosi.
Gli accertamenti hanno poi portato a una seconda perquisizione in un’altra casa nella disponibilità dell’uomo, a Finale Ligure. Proprio nell’alloggio ligure è stato rinvenuto il quantitativo più consistente di droga, che ha fatto salire il totale sequestrato a oltre un chilogrammo.
Per il 54enne è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari in attesa del procedimento penale.
Le indagini proseguono per ricostruire eventuali collegamenti e il giro di spaccio collegato alla sostanza sequestrata.
Ulteriori informazioni su Ivg.it
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.