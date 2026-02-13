Oltre un chilo di cocaina tra la casa a Gallarate e l’alloggio a Finale Ligure: 54enne ai domiciliari

È residente a Gallarate il 54enne arrestato nei giorni scorsi nell’ambito di un’indagine antidroga che ha portato al sequestro complessivo di oltre un chilogrammo di cocaina tra Lombardia e Liguria.

L’uomo, con precedenti e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato la sera del 6 febbraio dalla Squadra Mobile della Questura di Novara mentre si trovava a bordo della sua auto nell’ambito di un’attività investigativa legata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

All’interno della vettura gli agenti hanno trovato quattro dosi di cocaina già pronte per essere smerciate. Da qui è scattata la perquisizione nell’abitazione di Gallarate, dove il 54enne ha la residenza. Nel corso del controllo domiciliare i poliziotti hanno sequestrato altri 350 grammi di cocaina, oltre al materiale utilizzato per il confezionamento e la preparazione delle dosi.

Gli accertamenti hanno poi portato a una seconda perquisizione in un’altra casa nella disponibilità dell’uomo, a Finale Ligure. Proprio nell’alloggio ligure è stato rinvenuto il quantitativo più consistente di droga, che ha fatto salire il totale sequestrato a oltre un chilogrammo.

Per il 54enne è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari in attesa del procedimento penale.

Le indagini proseguono per ricostruire eventuali collegamenti e il giro di spaccio collegato alla sostanza sequestrata.

