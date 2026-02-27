OltreMina al Teatro Intred di Varese: musica e solidarietà con IN Valbossa

Musica e solidarietà, passione e beneficenza. Una voce straordinaria e l’ennesimo slancio per sostenere le donne. Tutto in una serata che s’annuncia tanto intensa quanto emozionante.

IN Valbossa aps sbarca a Varese e porta la band OltreMina sul palco del teatro Intred di piazza Repubblica. L’appuntamento è fissato per giovedì 5 marzo alle ore 21 e la prevendita dei biglietti è aperta online sul sito di Mailticket. Un omaggio alla più grande cantante italiana ma anche un omaggio all’universo femminile: difatti, nel corso della serata gli organizzatori dell’evento patrocinato dal Comune di Varese sveleranno le destinazioni dei fondi raccolti nel corso della settima edizione di Valbossa IN Rosa e già s’annuncia un nuovo record per la kermesse tesa alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno che lo scorso anno ha coinvolto la Provincia di Varese e ben 34 Comuni.

A trascinare la platea sarà la voce unica di Mary Venneri, che con il suo talento interpretativo e con la sua eclettica band racconterà la storia musicale di Anna Mazzini, ripercorrendone gran parte della carriera, dai grandi successi discografici degli anni Sessanta e Settanta ad oggi attraverso un’emozionante carrellata di brani celebri e molto amati dal pubblico.

Con lei sul palco ci saranno Agostino Barbieri (compositore, arrangiatore e maestro di pianoforte), Pietro Chisesi (batterista, allievo di Tullio De Piscopo), Simone Concu (chitarrista, il più giovane del gruppo), Daniele Radice (bassista, già in tournée con i Nomadi) e Romano Canavesi (percussionista estroso). Numerose le esibizioni di successo della band OltreMina tra Varesotto, Alto Milanese e Piemonte, che ha raccolto applausi e ha spesso contribuito a importanti iniziative benefiche.

Nel corso della stessa serata, ad arricchire lo spettacolo sono previste anche le esibizioni della scuola di danza “Il balletto di Varese” e del divertente showman Walter Di Gemma.

I biglietti, oltre che online in prevendita, potranno essere acquistati la sera stessa dell’evento alla cassa interna del teatro Intred.