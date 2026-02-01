Openjobmetis a Materia: uno sportello per il lavoro diventa un punto di riferimento settimanale
Tutti i giovedì pomeriggio, dalle 14:30 alle 18:00, a Materia è attivo lo sportello aperto di Openjobmetis. Un'occasione per cercare nuove opportunità di lavoro e candidarsi per le posizioni aperte
Un punto di riferimento aperto al dialogo, all’ascolto e all’orientamento per chi guarda al futuro professionale con nuove domande e aspettative.
Ogni giovedì, dalle 14:30 alle 18:00, a Materia è attivo lo sportello lavoro di Openjobmetis, un servizio pensato per accompagnare concretamente chi è alla ricerca di nuove opportunità nel mondo del lavoro.
Lo sportello è aperto a tutti e non richiede alcuna prenotazione: uno spazio in cui incontrare direttamente le professioniste del settore, informarsi sulle posizioni lavorative attualmente disponibili, consegnare o aggiornare il proprio curriculum e ricevere supporto e indicazioni utili per orientarsi tra le diverse possibilità occupazionali offerte dal territorio.
La presenza costante di Openjobmetis, con un appuntamento settimanale fisso, permette di costruire un rapporto continuativo e mirato con chi si rivolge allo sportello, offrendo un supporto più efficace e personalizzato nel percorso di orientamento e ricerca professionale.
