Openjobmetis, trasferta a Trento con l’obbligo di provare il colpo

La clamorosa vittoria di Milano rischia di essere la classica rondine che non fa primavera per la Openjobmetis che al PalaLido ha centrato l’unico successo nelle ultime quattro partite disputate. E considerando che all’orizzonte – sabato 14 – c’è il complicatissimo match interno con la capolista Brescia, per Librizzi e compagni è necessario cercare il blitz sul campo di Trento per non finire di nuovo nelle zone pericolose della LBA.

La partita in casa della Dolomiti Energia – si gioca domenica 8 febbraio dalle 17 – non è certo semplice, ma allo stesso tempo neppure impossibile. La squadra di Cancellieri è una delle tante, troppe, che hanno fatto bottino alla Itelyum Arena ma la Varese di allora era ben diversa da quella che è partita sabato pomeriggio in direzione Trentino.

Il compito è chiaro: vincere ma anche far dimenticare la deprimente sconfitta casalinga con Reggio Emilia, davvero difficile da accettare per i modi in cui è maturata e per la manifesta incapacità della OJM di cambiare marcia nell’arco dei 40′. Trento è squadra molto più simile ai biancorossi rispetto alla Unahotels e questo fa ben sperare per quanto riguarda la possibilità di sviluppare il gioco più caro alla banda Kastritis, che però deve risolvere almeno tre situazioni per sperare in un successo.

La prima è quella dei rimbalzi, fondamentale in cui Trento eccelle a differenza di Varese: Cancellieri non ha grandi “piovre” (solo Mawugbu e Aldridge sopra i 5 di media) ma vanta un gran lavoro collettivo da parte di tutti gli uomini, cosa che tra i varesini avviene un po’ troppo a singhiozzo. Librizzi e soci devono quindi ridurre il numero di palle perse per non aprire il campo alle “saette” bianconere, abili a correre. Infine c’è la questione tiro da 3: Varese che negli anni scorsi è stata una specialista in questo ambito, sta tirando con il 31,1%, ultima al pari di Treviso. La Dolomiti fa poco meglio ma quelli sono problemi loro: quel che conta è che i biancorossi non si possono permettere certe “magre” come avvenuto con Reggio dove il tabellino finale ha segnalato un terribile 16%.

Cancellieri, tornato quest’anno in Italia dopo gli anni tra Limoges, Strasburgo e Paok Salonicco, dovrà fronteggiare un paio di assenze pesanti: Cheick Niang – fratello del virtussino Salou – e Devante Jones sono fuori per infortunio anche se la rosa trentina è piuttosto lunga e consente di far fronte alla situazione. Kastritis ha la squadra al completo ma il dibattito è aperto: allungherà le rotazioni (almeno con un impiego superiore di Assui) o continuerà ad affidarsi a soli sette giocatori e mezzo (contando i pochi minuti di Elisee) confidando sul fatto che la squadra abbia benzina sufficiente per arrivare in fondo? Attenzione, perché Trento ha già dimostrato più volte di reggere fino al 40′ – chiedere anche alla Virtus per informazioni – e di certo la OJM non è famosa per chiudere le partite prima del tempo.

LUCI A MASNAGO – Della partita con Trento e di tanto altro si è parlato giovedì scorso nella puntata di “Luci a Masnago” andata in onda in diretta su Radio Materia. Nell’ultima parte è intervenuto, come ospite, Claudio Galleani, ex fisioterapista biancorosso e figlio del leggendario Sandro. Trovate l’episodio nel blog sottostante.

DIRETTAVN – Il match della BLM Group Arena sarà raccontata in tempo reale attraverso il consueto liveblog, aperto da venerdì pomeriggio con notizie, curiosità, statistiche e con il sondaggio-pronostico sul match. Poi dalle 16,30 circa di domenica il racconto azione per azione del match. Per accedere al live è sufficiente CLICCARE QUI.