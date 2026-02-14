Openjobmetis Varese – Germani Brescia, la partita in diretta

La Openjobmetis torna a giocare sul campo di casa nell’anticipo della 20a giornata: sabato 14 febbraio alle 18,15 i biancorossi di Kastritis ospitano la Germani Brescia del grande ex Giancarlo Ferrero in un incontro dal pronostico favorevole agli ospiti, che sono in testa alla classifica insieme alla Virtus. VareseNews racconterà l’evento sportivo con la consueta #direttaVN che prevede dalle 17,30 circa, la cronaca minuto per minuto del match. Spazio anche all’hockey con l’aggiornamento sulla partita dei Mastini.

