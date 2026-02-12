Operaio del Gallaratese accusato di traffico di profumi contraffatti riceve una cartella esattoriale da mezzo milione
L'uomo è imputato in un processo penale, ma a preoccupare è la sua posizione fiscale. Il legale: “L'Agenzia delle entrate ha stimato una cifra spropositata". Lui non regge, e tenta il gesto estremo
Un traffico di profumi contraffatti, contestato dall’accusa e risalente a diversi anni fa, si è trasformato in un caso dai risvolti drammatici. Protagonista un uomo residente in un centro del sud della provincia di Varese, finito nell’occhio del ciclone dopo essere stato arrestato all’epoca dei fatti perché trovato in possesso di alcune confezioni di essenze fasulle
Il procedimento sotto il profilo penale è ancora in corso e ha già visto diverse udienze, tanto che la sentenza è attesa per il mese prossimo.
Nel frattempo, però, la vicenda ha preso una piega pesantissima sul piano fiscale. Partendo dagli accertamenti iniziali, l’Agenzia delle Entrate avrebbe effettuato un calcolo induttivo stimando i pacchi spediti e il numero di profumi che avrebbero potuto contenere. Da questa ricostruzione è emersa una cifra ritenuta spropositata: oltre 500.000 euro di cartelle esattoriali.
Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe dichiarato in aula di aver guadagnato circa 40 mila euro, una cifra considerata per eccesso dal legale, Corrado Viazzo. L’uomo, operaio con uno stipendio di circa 1.800 euro al mese, moglie che non lavora e due figli a carico, non avrebbe patrimoni o disponibilità economiche tali da giustificare somme simili.
«Nessuno vuole negare le eventuali responsabilità», spiega l’avvocato Viazzo , «ma una cifra del genere, e per giunta stimata, è da ritenersi del tutto spropositata».
La richiesta sarebbe arrivata con bollettini e un termine di pagamento perentorio indicato in dieci giorni. Una scadenza impossibile da rispettare che avrebbe avuto conseguenze gravissime: nella giornata di mercoledì l’uomo ha tentato di togliersi la vita. «Ora ha richiesto di venire preso in carico dai servizi psico sociali della sua zona», ha concluso il legale
