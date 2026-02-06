Orgoglio olimpico di confine: a Lavena Ponte Tresa si tifa la svizzera Nicole Vallario
Lavena Ponte Tresa si stringe attorno alla sua "figlia d'arte" del ghiaccio. Nicole Vallario, stella della nazionale femminile svizzera, torna sul palcoscenico olimpico portando con sé le radici che uniscono l'Irpinia, il Varesotto e il Ticino
C’è un tifo speciale che parte dalle rive del Ceresio e arriva fino ai palazzetti olimpici. La comunità di Lavena Ponte Tresa segue con trepidazione le imprese di Nicole Vallario, impegnata con la maglia della Svizzera nel torneo di hockey su ghiaccio femminile a Milano Cortina 2026.
Per la giovane atleta si tratta della seconda partecipazione ai Giochi, dopo l’importante debutto di quattro anni fa a Pechino. Ma questa edizione ha un sapore diverso: è l’Olimpiade “di casa”, a pochi chilometri dai luoghi dove affondano le sue radici familiari.
Una storia di resilienza e integrazione
Il legame di Nicole con il territorio varesino è profondo e passa attraverso la storia di suo padre, Michele Vallario. Michele arrivò a Lavena Ponte Tresa da Calitri (Avellino), lasciando l’Irpinia dopo il devastante terremoto del 1980.
Cittadino AIRE di Lavena Ponte Tresa, Michele ha vissuto in paese prima di stabilirsi nel Canton Ticino, dove ha formato la sua famiglia. Nicole è oggi il simbolo di questa unione tra culture e territori, una “frontiera” che diventa eccellenza sportiva.
Nicole sul ghiaccio
Difensore solido e dotata di grande visione di gioco, Nicole Vallario è cresciuta hockeisticamente nelle file del Lugano prima di volare negli Stati Uniti per l’esperienza universitaria (NCAA), confermandosi come uno dei pilastri della difesa rossocrociata. La sua presenza a Milano Cortina è la testimonianza di una costanza atletica che rende orgogliose ben tre comunità: quella calitrana, quella tresiana e quella ticinese.
L’intera amministrazione comunale e i cittadini si uniscono nel coro che in queste ore risuona forte: “Forza Nicole! Siamo tutti con te!”
