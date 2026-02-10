Ottimi piazzamenti degli atleti della Osa Saronno ai Campionati italiani indoor di Ancona
A ottenere il miglior risultato è stato Felipe Bullani, 4° nei 60 metri Promesse con un 6.80 che è di buon auspicio per la stagione all'aperto
Bilancio più che lusinghiero per la spedizione della Osa Saronno ai Campionati Italiani Indoor Promesse e Juniores di Ancona, che si sono tenuti nell’ultimo fine settimana. Nessuna medaglia in carniere ma diversi piazzamenti nelle prime posizioni con un 4°, un 5° e tre 6° posti.
A ottenere il miglior risultato è Felipe Bullani (nella foto), 4° nei 60 metri Promesse con un 6.80 che è di buon auspicio per la stagione all’aperto. Ulri Formentin Tchemeza è invece arrivato 5° nel salto in lungo Promesse, ottenendo anche il primato personale assoluto con 7,17.
Bene tutto il gruppo del salto con l’asta, impegnato nella categoria Juniores, con risultati molto vicini al personale. Tra i ragazzi, 6° posto per Alessandro Colombo con 4.50 e 8° posto per Mattia Lucioni con la stessa misura, ma penalizzato per un errore in più nei salti precedenti. 6^ tra le ragazze anche Martina Bari con la misura di metri 3,45.
Chiude la staffetta 4x1giro Juniores femminile, sempre 6^ con Maria Robbiati (arrivata in semifinale anche nei 60h), Giada Bondesan, Anna Carboni e Ilaria Cattaneo e il tempo di 1:45.97, che la definisce come migliore staffetta lombarda.
L’appuntamento è per la prossima settimana, sempre al PalaCasali di Ancona, con gli Italiani Indoor per la categoria Allievi.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.