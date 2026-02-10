Ottimi piazzamenti degli atleti della Osa Saronno ai Campionati italiani indoor di Ancona

Bilancio più che lusinghiero per la spedizione della Osa Saronno ai Campionati Italiani Indoor Promesse e Juniores di Ancona, che si sono tenuti nell’ultimo fine settimana. Nessuna medaglia in carniere ma diversi piazzamenti nelle prime posizioni con un 4°, un 5° e tre 6° posti.

A ottenere il miglior risultato è Felipe Bullani (nella foto), 4° nei 60 metri Promesse con un 6.80 che è di buon auspicio per la stagione all’aperto. Ulri Formentin Tchemeza è invece arrivato 5° nel salto in lungo Promesse, ottenendo anche il primato personale assoluto con 7,17.

Bene tutto il gruppo del salto con l’asta, impegnato nella categoria Juniores, con risultati molto vicini al personale. Tra i ragazzi, 6° posto per Alessandro Colombo con 4.50 e 8° posto per Mattia Lucioni con la stessa misura, ma penalizzato per un errore in più nei salti precedenti. 6^ tra le ragazze anche Martina Bari con la misura di metri 3,45.

Chiude la staffetta 4x1giro Juniores femminile, sempre 6^ con Maria Robbiati (arrivata in semifinale anche nei 60h), Giada Bondesan, Anna Carboni e Ilaria Cattaneo e il tempo di 1:45.97, che la definisce come migliore staffetta lombarda.

L’appuntamento è per la prossima settimana, sempre al PalaCasali di Ancona, con gli Italiani Indoor per la categoria Allievi.