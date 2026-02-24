Ovini predati alla Rasa, il professor Martinoli: “Serve prevenzione, non caccia al colpevole”

Dopo il ritrovamento di numerosi ovini predati in un allevamento alla Rasa, frazione montana di Varese, abbiamo raccolto il parere del professor Adriano Martinoli, zoologo e docente dell’Università dell’Insubria, Dipartimento di Scienze teoriche e applicate.

Professore, si può già dire chi sia stato?

«Al momento è inutile fare previsioni. Sono stati effettuati tamponi salivali per l’analisi genetica: saranno questi esami a dirci con certezza quale specie ha compiuto la predazione».

Si pensa subito al lupo. È corretto?

«Oggi non possiamo escluderlo a priori, mentre un tempo in provincia di Varese tendevamo a farlo. Ma non possiamo nemmeno escludere che si tratti di cani vaganti: in alcune situazioni è già accaduto. Serve prudenza».

Che cosa cambia per il territorio?

«La situazione è diventata più complessa. Non si tratta di scatenare una caccia a “chi è stato”, ma di far capire che occorre lavorare seriamente sulla prevenzione».

In che modo?

«Bisogna mettere al centro l’animale domestico e proteggerlo, a prescindere dal predatore. Regione Lombardia fornisce reti elettrificate e ci sono già strategie attive; Ersaf (ente regionale servizi agricoltura foreste Lombardia ndr) organizza corsi di formazione per gli allevatori. È il momento di investire sulla prevenzione, sia per chi alleva professionalmente sia per chi lo fa per passione».

E sul lupo qual è il quadro normativo?

«È una specie particolarmente protetta e l’Italia deve garantirne la sopravvivenza, ma questo non significa escludere forme di controllo in presenza di individui con comportamenti anomali. L’obiettivo è garantire sia la specie sia la coesistenza con le persone. Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ndr ) ha già approvato la possibilità di abbattere fino a 160 lupi a livello nazionale, in casi valutati come critici».

Il messaggio, conclude Martinoli, è chiaro: «Prima di tutto servono dati scientifici. E poi puntare sulla prevenzione, a prescindere da quali siano i responsabili delle predazioni».