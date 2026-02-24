Ovini predati alla Rasa, il professor Martinoli: “Serve prevenzione, non caccia al colpevole”
Il docente dell'Insubria esperto di predatori attende le analisi sul dna raccolto sui capi predati. E non ha dubbi: “Bisogna mettere al centro l’animale domestico e proteggerlo, a prescindere dal predatore“
Dopo il ritrovamento di numerosi ovini predati in un allevamento alla Rasa, frazione montana di Varese, abbiamo raccolto il parere del professor Adriano Martinoli, zoologo e docente dell’Università dell’Insubria, Dipartimento di Scienze teoriche e applicate.
Professore, si può già dire chi sia stato?
«Al momento è inutile fare previsioni. Sono stati effettuati tamponi salivali per l’analisi genetica: saranno questi esami a dirci con certezza quale specie ha compiuto la predazione».
Si pensa subito al lupo. È corretto?
«Oggi non possiamo escluderlo a priori, mentre un tempo in provincia di Varese tendevamo a farlo. Ma non possiamo nemmeno escludere che si tratti di cani vaganti: in alcune situazioni è già accaduto. Serve prudenza».
Che cosa cambia per il territorio?
«La situazione è diventata più complessa. Non si tratta di scatenare una caccia a “chi è stato”, ma di far capire che occorre lavorare seriamente sulla prevenzione».
In che modo?
«Bisogna mettere al centro l’animale domestico e proteggerlo, a prescindere dal predatore. Regione Lombardia fornisce reti elettrificate e ci sono già strategie attive; Ersaf (ente regionale servizi agricoltura foreste Lombardia ndr) organizza corsi di formazione per gli allevatori. È il momento di investire sulla prevenzione, sia per chi alleva professionalmente sia per chi lo fa per passione».
E sul lupo qual è il quadro normativo?
«È una specie particolarmente protetta e l’Italia deve garantirne la sopravvivenza, ma questo non significa escludere forme di controllo in presenza di individui con comportamenti anomali. L’obiettivo è garantire sia la specie sia la coesistenza con le persone. Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ndr ) ha già approvato la possibilità di abbattere fino a 160 lupi a livello nazionale, in casi valutati come critici».
Il messaggio, conclude Martinoli, è chiaro: «Prima di tutto servono dati scientifici. E poi puntare sulla prevenzione, a prescindere da quali siano i responsabili delle predazioni».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.