Pagelle Pro: Desogus letale, Frosali concreto, Rovida fa il possibile

ROVIDA 6: alcuni ottimi interventi salvano a più riprese il risultato; sui gol non può nulla.

MORA 5,5: fatica molto nel confronto con Boci, che vince più volte il duello.

MASI 5,5: parte bene con alcuni interventi puntuali; sul primo e sul terzo gol può fare di più.

MOTOLESE 6: partita senza particolari errori contro clienti molto scomodi come Crespi e Cazzadori.

FELCIOLI 6: buona partita in fase di copertura; prova più volte a farsi vedere in avanti con alcuni traversoni.

DI MUNNO 6: dà una mano in fase di copertura e, in avanti, prova a fornire palloni agli attaccanti.

SCHIRO’ 6: inizia molto bene la partita in cabina di regia, dando una grande mano sia in difesa sia in fase di impostazione; si fa vedere a ridosso dell’area avversaria con qualche cross e un tiro dalla distanza. (Orfei SV)

FROSALI 6,5: ottima prestazione di lotta e sacrificio, inaugurata con il recupero palla a centrocampo che poi porta al primo gol di Desogus.

(Tunjov 6: entra per accumulare qualche minuto nelle gambe dopo l’infortunio).

RENELUS 6: nel primo tempo tiene in scacco la difesa dell’Union Brescia con inserimenti e accelerazioni.

(Citterio 6: nei minuti a disposizione prova a dare una mano in fase offensiva).

UDOH 6: si fa vedere poco in area di rigore, ma si rende comunque utile con qualche giocata e alcune sponde per i compagni.

(Mastroianni 5,5: non riesce ad aggiungere pericolosità nel finale di partita; perde anche un paio di palloni pericolosi a centrocampo, favorendo le ripartenze dei padroni di casa).

DESOGUS 7: una doppietta condita da diverse giocate di qualità. Conquista anche il rigore che poi è lui stesso a trasformare.

(Giudici SV).

ALL. BOLZONI 6,5: partita preparata bene, con un approccio molto positivo; peccato per il calo nella ripresa, dovuto anche alla forza dell’avversario.