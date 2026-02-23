Pagelle Pro: Desogus letale, Frosali concreto, Rovida fa il possibile
I giudizi dopo la partita di Brescia, ben preparata da mister Bolzoni. Una buona prova dei Tigrotti che lascia ben sperare nonostante gli zero punti
ROVIDA 6: alcuni ottimi interventi salvano a più riprese il risultato; sui gol non può nulla.
MORA 5,5: fatica molto nel confronto con Boci, che vince più volte il duello.
MASI 5,5: parte bene con alcuni interventi puntuali; sul primo e sul terzo gol può fare di più.
MOTOLESE 6: partita senza particolari errori contro clienti molto scomodi come Crespi e Cazzadori.
FELCIOLI 6: buona partita in fase di copertura; prova più volte a farsi vedere in avanti con alcuni traversoni.
DI MUNNO 6: dà una mano in fase di copertura e, in avanti, prova a fornire palloni agli attaccanti.
La Pro Patria annusa l’impresa al “Rigamonti” davanti a Guardiola, l’Union Brescia rimonta e vince 3-2
SCHIRO’ 6: inizia molto bene la partita in cabina di regia, dando una grande mano sia in difesa sia in fase di impostazione; si fa vedere a ridosso dell’area avversaria con qualche cross e un tiro dalla distanza. (Orfei SV)
FROSALI 6,5: ottima prestazione di lotta e sacrificio, inaugurata con il recupero palla a centrocampo che poi porta al primo gol di Desogus.
(Tunjov 6: entra per accumulare qualche minuto nelle gambe dopo l’infortunio).
RENELUS 6: nel primo tempo tiene in scacco la difesa dell’Union Brescia con inserimenti e accelerazioni.
(Citterio 6: nei minuti a disposizione prova a dare una mano in fase offensiva).
UDOH 6: si fa vedere poco in area di rigore, ma si rende comunque utile con qualche giocata e alcune sponde per i compagni.
(Mastroianni 5,5: non riesce ad aggiungere pericolosità nel finale di partita; perde anche un paio di palloni pericolosi a centrocampo, favorendo le ripartenze dei padroni di casa).
DESOGUS 7: una doppietta condita da diverse giocate di qualità. Conquista anche il rigore che poi è lui stesso a trasformare.
(Giudici SV).
ALL. BOLZONI 6,5: partita preparata bene, con un approccio molto positivo; peccato per il calo nella ripresa, dovuto anche alla forza dell’avversario.
Bolzoni soddisfatto della sua Pro Patria: “La crescita della squadra è stata importante. Ce la siamo giocata”
