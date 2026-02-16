Pagelle Pro Patria: Sala si supera, Mastroianni lotta, Di Munno bene in copertura
Renelus butta alle ortiche il possibile vantaggio, Sassaro soffre Capone e Maffei, Schiavone bene dopo 4 panchine consecutive
Sala 7: nel secondo tempo rimanda il vantaggio gialloblù con due grandi parate su Capone e Dalmonte.
Sassaro 5,5: soffre le folate offensive di Capone e Maffei. Udoh SV
Pogliano 6: poche sbavature, compie diverse chiusure ponendo fine a vari attacchi del Trento.
Motolese 6: partita senza particolari errori, bene nel gioco aereo e compie qualche chiusura importante.
Felicioli 6: partita solida dal punto di vista difensivo, in avanti si fa vedere più volte con qualche traversone. Travaglini 6: entra senza commettere particolari errori.
Citterio 6: partita di sacrificio fatta di lotta e di falli guadagnati. Desogus 5,5: non riesce a dare la svolta alla squadra, si rende pericoloso solo nel recupero.
Di Munno 6,5: ottima prestazione soprattutto in fase difensiva; in particolare nel primo tempo riesce a fermare Chinetti lanciato a rete. Schiavone 6: torna in campo dopo quattro panchine consecutive e dà una mano in fase di copertura e anche in avanti con diversi calci piazzati.
Ferri 6: partecipa più volte all’azione offensiva e in fase di copertura non commette sbavature. Frosali SV
Renelus 5,5: non riesce a sfruttare due occasioni capitate sui suoi piedi, soprattutto quella a tu per tu con il portiere avversario, dove poteva fare meglio.
Mastroianni 6: prestazione di sacrificio con tanti palloni recuperati a centrocampo e molti falli subiti per far salire la squadra; bravo nel gioco di sponda, con cui riesce ad aprire varchi per gli inserimenti dei compagni.
Giudici 6: ci prova in attacco e fa un bel lavoro in fase di copertura con tanti raddoppi in aiuto dei difensori.
Bolzoni 6: la squadra regge per 75 minuti, grazie anche alle parate di Sala, creando anche i presupposti per segnare. Nel finale si arrende alle giocate di qualità della formazione di Tabbiani.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Alberto Gelosia su Il tour per la legge sulla “Remigrazione” passa anche a Gallarate: interviene l’Anpi
Felice su In Svizzera si voterà per decidere se nel Paese debba esserci un tetto massimo di dieci milioni di abitanti
Felice su L'Italia come immenso bed&breakfast non ha un futuro
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.