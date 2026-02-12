Palestra della Rogorella, il Comitato replica al sindaco: “Un grossolano errore urbanistico”

La ripartenza del cantiere della palestra alla Rogorella non spegne le scintille tra l’amministrazione e i residenti. Dopo le parole del sindaco Eleonora Paolelli sulla consegna dell’opera prevista per aprile, il Comitato di quartiere ha deciso di farsi sentire, rispedendo a quella che definisce una “narrazione parziale”.

Secondo alcuni cittadini della Rogorella, qualcosa non torna: non riguarda solo la durata dello stop ai lavori, ma anche sul dialogo con il Comune, ritenuto insufficiente. Al centro della protesta non c’è solo l’estetica della struttura, ma domande concrete su chi pagherà la manutenzione futura e su quando arriveranno gli alberi promessi per mitigare l’impatto dell’edificio.

In riferimento all’articolo pubblicato in data 10/02/2026 dal titolo “Ripartono i lavori per la palestra della Rogorella, il sindaco: ‘Sarà pronta ad aprile’”, inviamo la replica ufficiale del Comitato di Quartiere a tutela della Rogorella. Non accettiamo una narrazione parziale su un’opera che impatta così pesantemente sulla nostra comunità.

Verità sui ritardi: il cantiere non è fermo da luglio 2025, ma da marzo 2025. Come residenti testimoniamo l’abbandono dell’area da quasi un anno, contrariamente a quanto dichiarato dall’amministrazione.

Nessuna “recriminazione” nel 2020: sostenere che nel 2020 non vi furono obiezioni ai disegni originali è una affermazione che respingiamo in toto. Rammarica constatare che il Primo Cittadino tenti di svilire il dialogo con la cittadinanza: l’allora minoranza presentò ben 70 osservazioni alla variante di PGT e furono tutte respinte.

Non è una “questione estetica”: è un grossolano errore urbanistico che non si integra nel tessuto urbano del quartiere.

Trasparenza sui conti: la “frittata è fatta” e l’opera va conclusa.

Ora però chiediamo risposte: quanto costerà gestire questo impianto? Chi sosterrà i costi di gestione e di manutenzione della struttura? il Comune o il gestore individuato tramite bando?

Qual è il piano di occupazione previsto per rendere sostenibile l’investimento?

Ambiente e futuro: come e quando verranno terminati i due lotti successivi? Su quali capitoli di spesa sono stati stanziati i fondi per il verde a mitigazione dell’invasivo impatto della struttura?

Incontro disatteso: siamo inoltre in attesa di conferma della data del prossimo incontro con la cittadinanza, come concordato durante il confronto dello scorso ottobre, in cui l’amministrazione si era impegnata a relazionarci entro la fine di gennaio 2026. I semplici comunicati stampa non sono sufficienti.

Sminuire le nostre critiche come semplici “obiezioni estetiche” non cancella la realtà dei fatti.

Esigiamo trasparenza economica e rispetto per chi vive il quartiere ogni giorno.

per il Comitato di Quartiere Rogorella, Franco Vigentini