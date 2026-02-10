Pallacanestro Varese verso il CdA con due nuovi membri: Paolo Orrigoni e Roberto D’Avola
Giovedì 12 è in calendario il vertice biancorosso che ratificherà l'ingresso di due nuovi membri: con "mister Tigros" anche il manager uruguaiano che ha investito in VSE
Punto di svolta importante – per quanto già annunciato – a livello societario in casa Pallacanestro Varese: giovedì 12 febbraio, nel tardo pomeriggio, è in programma un consiglio di amministrazione che sarà il primo irrobustito dal recente aumento di capitale da quasi 5 milioni varato a metà dicembre.
Il CdA dovrà anzitutto ratificare due nuovi ingressi nel board biancorosso: un nome è notissimo e localissimo, quello di Paolo Orrigoni, patron di Tigros, che dopo essere rimasto a lungo nel pool di sponsor ha deciso di acquisire quote del club (intorno all’11-12%). L’altro invece è pressoché sconosciuto da queste parti: si tratta dell’uruguaiano Roberto D’Avola che fa parte del gruppo di investitori internazionali coinvolti da Luis Scola nella Varese Sport and Entertainment (VSE). Ovvero la società che ha contribuito per la maggior parte alla manovra finanziaria e che esprime già il vicepresidente Paolo Perego.
D’Avola ha studiato negli USA, ha lavorato a lungo nella banca d’affari JP Morgan (ai massimi livelli in Argentina, Uruguay e Bolivia) e ora è a capo del management finanziario di Latin Securities, grande società che si occupa di gestione patrimoniale e consulenza aziendale.
L’allargamento a nuove figure – D’Avola parteciperà ai lavori da remoto – è considerata una mossa importante in casa biancorossa: il CdA era da tempo ridotto a tre persone (il presidente Toto Bulgheroni, Luis Scola e Paolo Perego) ma in futuro potrebbe essere ampliato fino a sette membri compreso uno indipendente. L’idea è quella di distribuire le deleghe su un numero maggiore di persone così da coprire meglio le varie aree nelle quali opera Pallacanestro Varese.
In questa occasione, oltre all’ingresso dei nuovi membri, saranno ratificati i conti alla scadenza del 31 dicembre, ma c’è grande tranquillità a riguardo proprio grazie alla recente iniezione di liquidità nelle casse societarie. Probabile che si parli anche dei prossimi lavori previsti nel comparto Campus-Palazzetto: nei giorni scorsi la commissione urbanistica del comune ha dato il via libera sia a una serie di lavori di sistemazione del centro sportivo di via Pirandello sia al posizionamento di un “pallone” (tra via Pista Vecchia e la Itelyum Arena) che ospiterà un campo per l’attività giovanile. La società però si esprimerà ufficialmente a riguardo dopo il passaggio in consiglio comunale.
DAL PARQUET – Ascolta il podcast di VareseNews pubblicato dopo ogni partita della Openjobmetis
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.