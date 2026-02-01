Paolo Costa e la meritata pensione: in un post sui social un pezzo di storia della “sua“ e della nostra Regione

Ho varcato la soglia dell’ufficio stampa del Consiglio regionale della Lombardia per la prima volta nel 1991 . La mia prima figlia, nata proprio quell’anno, ha ora tre figli. Da allora sono arrivati altri due figli e ultimamente i nipoti sono diventati quattro. Negli anni ‘80 avevo frequentato l’università e mi ero dato da fare nei media varesini, fino al raggiungimento del “mitico” tesserino di giornalista professionista.

In Regione sono entrato per la prima volta nel 1989 come addetto stampa dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Adamoli , impegnato nel varo di leggi innovative per un settore strategico. Pirellone, undicesimo piano. Come oggi. Comunicati stampa, pubblicazioni, contatti con giornalisti varesini e milanesi erano il pane quotidiano di un’esperienza lavorativa e umana assolutamente affascinante. Che ho riabbracciato nell’ufficio stampa istituzionale del parlamento lombardo, appunto nel 1991, dopo una parentesi in una casa editrice che si occupava di sanità. Faccio presente che in quel tempo non c’erano i cellulari e i comunicati venivano inviati col fax. Mezzi pochi e scarsi (è la preistoria, ahimè), ma si poteva contare sulla stima delle redazioni milanesi.

Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 la Regione tentava di imporsi nel panorama delle istituzioni con un’identità federalista , una costante della sua storia enello stesso tempo un’aspirazione che Roma tuttavia faceva di tutto per non assecondare. Aprendo il libro dei ricordi di quel periodo rivedo un contesto di cronache con disastri aerei e rapimenti, episodi di criminalità e microcriminalità, meno ricchezza diffusa: insomma tanti problemi motivi di tristezza anche allora. Eppure oggi tra la gente ci sono paura, sfiducia, solitudine, anche cattiveria … Che cosa è successo? Qualche spiegazione ce l’avrei, anche se restano molti interrogativi, ma senza dubbio non è questa la sede per un approfondimento. Mi limito a dire che sarebbe già importante se tutti ne parlassimo un po’ di più, ascoltandoci con pazienza.

Quando ho iniziato guidava la Regione il dc Giuseppe Giovenzana. Era l’epoca del “derby” tra Craxi e De Mita e si stava affermando la Lega Nord. La caduta del muro di Berlino sembrava l’alba di un’epoca di pace, il sorgere di un mondo nuovo. A posteriori possiamo invece dire che stava cominciando un trentennio che nessuno ha mai compreso nella sua essenza e nei suoi sviluppi. Qualche anno dopo,con Tangentopoli, a precipitare nel caos fu proprio l’Italia. E parecchi danni causati da quella stagione “rivoluzionaria” restano purtroppo indelebili nella storia di un paese cambiato in peggio. Noi dell’ufficio stampa osservavamo ogni giorno cadere i politici, anche i più stimati. Li vedevamo sgattaiolare di fretta nei corridoi, tremare, chiederci se stessero girando voci sul loro conto provenienti dal Palazzo di Giustizia. Per mesi l’attività istituzionale venne sospesa e fu crisi politica anche in Regione.

Rileggendo ora i volumi fotografici sulla storia della Lombardia, che ho avuto il piacere di assemblare insieme ai colleghi dell’Ansa, riscopro con sorpresa una notizia curiosa di quel periodo: nel 1990 la Regione inviò un milione di litri di latte alle popolazioni dell’ex Urss in crisi . Un esempio di solidarietà internazionale, da aggiungere ai tanti che la Lombardia ha sempre promosso e che ho ammirato in questi anni. E quanti eventi importanti in pochi decenni! Le visite del Dalai Lama , i Papi a Milano , la conquista di Expo e ora delle Olimpiadi … Impossibile affidarsi a due paginette per dare il senso di un’avventura che si è dipanata sempre più veloce,soprattutto dopo l’avvento dell’elezione diretta dei Presidenti. Dovrei soffermarmi sugli anni belli della presidenza di Attilio Fontana in Consiglio regionale (2000-2006) e poi sull’intensità della presidenza di Raffaele Cattaneo (2013-2018). E riferendomi ai quasi dieci anni in cui mi è capitato di dover guidare l’ufficio stampa, tra soddisfazioni, gioie, fatiche, tensioni e qualche trascurabile arrabbiatura, non posso non pensare a due maestri per me di vita e di lavoro come Giulio Boscagli e Romano Colozzi e all’amico collega Claudio Magistroni, tutti prematuramente scomparsi.

Con la costruzione del nuovo Palazzo della Regione , avvenuta dopo l’incidente aereo che squarciò il Pirellone causando la morte di due colleghe, il Consiglio regionale si era insediato nel grattacielo simbolo di Milano e del boom economico. Consci del valore identitario e simbolico di questo palazzo abbiamo perciò promosso mille iniziative per aprire le porte ai cittadini, agli studenti, alle associazioni, alle categorie sociali. E come ufficio abbiamo avviato presidi sui social e nel web, imboccato nuovi percorsi di comunicazione per raggiungere società e territorio, potenziato la produzione audio-video. Una strada battuta tuttora.

Dal 2011, e per uno strano disegno del destino, il mio ufficio è tornato all’undicesimo piano del Pirellone. Lo stesso piano del 1991, ritrovato nel tempo. Così il momento dell’inizio si ricollega a quello dell’addio: dopo 40 e più di pendolarismo lascio per la pensione! (P.S. Meriterei una targa da Trenord).

Sinceramente scosso nella mente e nel cuore, per un commento mi trincero dietro a un lapalissiano “Non mi sembra vero”. Intanto, mentre raccolgo le scartoffie personali da portare a casa, grato per tutto quello che è accaduto, e che ho imparato, continuo a osservare le frasi di don Giussani che ho appeso sulla parete di fronte al pc: «…il lavoro è l’espressione totale della persona […] in quanto l’uomo è rapporto con l’infinito, con l’eterno, col Mistero, […] allora il lavoro prende veramente tutto e tutte le espressioni della persona. Si chiama lavoro tutto ciò che esprime la persona come rapporto con l’infinito. Perché per il muratore o il minatore i gesti che fanno, mettendo su un mattone o zappando un sotterraneo, sono rapporto con Dio: per questo devono essere rispettati, per questo devono essere oggetto di giustizia reale e di amore anche, e quindi di aiuto».

Rifletto che tutto ciò per me varrà sempre, perché il lavoro è vita e la vita è lavoro.