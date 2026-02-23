Paolo Galbiati re di coppe: l’ex varesino trionfa anche in Spagna

Per il secondo anno consecutivo, tra le mani di Paolo Galbiati si materializza una coppa nazionale di basket. Storica, come storica fu la prima vittoria – anno 2018 – con Torino. Ma andiamo con ordine: l’ex coach della Openjobmetis (fu accanto a Matt Brase nella stagione 2022-23) oggi allena in Spagna e con il Baskonia si è aggiudicato la Copa del Rey superando in semifinale il Barcellona e in finale il Real Madrid.

Un’impresa notevole per la squadra basca (alma mater europea di Luis Scola, tra l’altro), non certo una outsider – disputa anch’essa l’Eurolega – ma ugualmente senza la potenza di fuoco messa in campo da blaugrana e blancos.

Invece la squadra di Galbiati ha prima messo nel sacco il Barça 70-67 e poi si è ripetuta contro il Real nel derby italiano delle panchine (i madrileni sono diretti da Sergio Scariolo). 100-89 il finale con ben 33 punti segnati dal Baskonia nel quarto periodo: l’ex milanese Luwawu-Cabarrot è stato il top scorer (28), Forrest l’MVP ma tra i protagonisti c’è stato anche un altro italiano, Matteo Spagnolo, 6 punti e 2 assist da ex di turno. Foto Liga ACB

Galbiati si conferma un vero e proprio re di coppe: abbiamo accennato alla prima vittoria ottenuta con Torino, a poche settimane dalla sua promozione a capo allenatore. Lo scorso anno il bis in Coppa Italia con l’inatteso e storico successo dell’Aquila Trento in finale contro Milano (in questa edizione invece l’Olimpia si è riscattata battendo Tortona e sollevando il trofeo per la nona volta). Ora la primera vez in Copa del Rey a certificare l’ottimo lavoro del coach lombardo nei Paesi Baschi nonostante un avvio difficile.

«Alle tre del mattino (tra sabato e domenica ndr) stavamo discutendo su come giocare la finale, e lo staff medico stava facendo lo stesso; stavano ancora terminando il loro lavoro – ha raccontato Galbiati nel dopo gara – Nel corso della partita abbiamo iniziato a crederci e il punteggio di 17-33 nell’ultimo quarto è stato emozionante. Sono molto felice per i miei giocatori, per lo staff e i tifosi sono stati incredibili. Questa coppa ci unirà per tutta la vita».

