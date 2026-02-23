Paolo Galbiati re di coppe: l’ex varesino trionfa anche in Spagna
Per la terza volta in carriera l'ex tecnico della Openjobmetis (affiancò Brase nel 22-23) conquista una coppa nazionale. Dopo i successi italiani con Torino e Trento è la volta del Baskonia
Per il secondo anno consecutivo, tra le mani di Paolo Galbiati si materializza una coppa nazionale di basket. Storica, come storica fu la prima vittoria – anno 2018 – con Torino. Ma andiamo con ordine: l’ex coach della Openjobmetis (fu accanto a Matt Brase nella stagione 2022-23) oggi allena in Spagna e con il Baskonia si è aggiudicato la Copa del Rey superando in semifinale il Barcellona e in finale il Real Madrid.
Un’impresa notevole per la squadra basca (alma mater europea di Luis Scola, tra l’altro), non certo una outsider – disputa anch’essa l’Eurolega – ma ugualmente senza la potenza di fuoco messa in campo da blaugrana e blancos.
Invece la squadra di Galbiati ha prima messo nel sacco il Barça 70-67 e poi si è ripetuta contro il Real nel derby italiano delle panchine (i madrileni sono diretti da Sergio Scariolo). 100-89 il finale con ben 33 punti segnati dal Baskonia nel quarto periodo: l’ex milanese Luwawu-Cabarrot è stato il top scorer (28), Forrest l’MVP ma tra i protagonisti c’è stato anche un altro italiano, Matteo Spagnolo, 6 punti e 2 assist da ex di turno. Foto Liga ACB
Galbiati si conferma un vero e proprio re di coppe: abbiamo accennato alla prima vittoria ottenuta con Torino, a poche settimane dalla sua promozione a capo allenatore. Lo scorso anno il bis in Coppa Italia con l’inatteso e storico successo dell’Aquila Trento in finale contro Milano (in questa edizione invece l’Olimpia si è riscattata battendo Tortona e sollevando il trofeo per la nona volta). Ora la primera vez in Copa del Rey a certificare l’ottimo lavoro del coach lombardo nei Paesi Baschi nonostante un avvio difficile.
«Alle tre del mattino (tra sabato e domenica ndr) stavamo discutendo su come giocare la finale, e lo staff medico stava facendo lo stesso; stavano ancora terminando il loro lavoro – ha raccontato Galbiati nel dopo gara – Nel corso della partita abbiamo iniziato a crederci e il punteggio di 17-33 nell’ultimo quarto è stato emozionante. Sono molto felice per i miei giocatori, per lo staff e i tifosi sono stati incredibili. Questa coppa ci unirà per tutta la vita».
LUCI A MASNAGO – Nel box sottostante potete riascoltare l’ultima puntata di “Luci a Masnago”, la nostra trasmissione di approfondimento sulla Pallacanestro Varese. Questa settimana non andremo in onda, visto lo stop del campionato.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.