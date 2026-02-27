Paolo Nicastri in corsa con Movimento Alternativo: “Mi candido per cambiare Luino”

«Segnalare e denunciare serve, ma fino a un certo punto. A un certo momento ho capito che era necessario mettersi in gioco». Parte da qui la scelta di Paolo Nicastri, 19 anni, candidato sindaco di Luino per Movimento Alternativo alle prossime elezioni amministrative del 2026.

Il giovane, studente in amministrazione, finanza e marketing, negli ultimi mesi si è fatto conoscere anche per la sua presenza molto attiva sui social, dove pubblica video con migliaia di visualizzazioni nei quali racconta criticità e problemi del territorio, dalla sicurezza al decoro urbano. Contenuti che hanno acceso il dibattito cittadino e che, spiega, sono stati il punto di partenza del suo impegno.

«Mi sono reso conto che ci sono tante situazioni di cui non si vuole parlare. Farle emergere è importante, ma ora voglio provare a risolverle. Il mio è un impegno civile, non politico nel senso tradizionale del termine».

Nicastri rivendica la presenza di una squadra strutturata alle sue spalle. «Non sono da solo. Con me ci sono persone competenti, che conoscono il territorio e lavorano su più fronti: imprese, commercio, ambiente. Ci sono anche figure che hanno gestito la sicurezza con incarichi istituzionali. È un lavoro preparato con serietà».

Tra i temi centrali indicati dal candidato c’è proprio la sicurezza, anche sotto il profilo della percezione. «Luino ha un enorme bisogno di intervenire su questo aspetto. Alcuni problemi non si colgono stando dietro una scrivania. Chi vive la città sa quali sono le criticità reali. La qualità della vita dei cittadini deve tornare al centro dell’azione amministrativa».

La giovane età, sottolinea, non rappresenta un limite ma uno stimolo. «Richiede molta responsabilità e credo di aver dimostrato di averne. Saranno i luinesi a decidere. Sono convinto che molti cambieranno idea sui 19 anni». E aggiunge: «Non posso non pensare alla mia generazione. C’è voglia di studiare, di mettersi in gioco, di creare progetti con i giovani e per i giovani, offrendo loro una reale possibilità di esprimersi».

Nel messaggio rivolto alla città, Nicastri insiste sul legame con il territorio: «Credo in Luino e nei luinesi. Voglio fare la mia parte per migliorare la città».

La presentazione ufficiale è in programma sabato 28 febbraio in piazza Garibaldi: il Movimento Alternativo sarà presente con un gazebo informativo dalle 10 alle 14 per incontrare i cittadini. L’intervento di presentazione di Nicastri è previsto alle ore 11.

Con la discesa in campo di Nicastri, il quadro elettorale si arricchisce ulteriormente. Il centrodestra è in dirittura d’arrivo sul nome di Andrea Pellicini, mentre Marco Massarenti ha già annunciato la candidatura con la lista civica “La Nostra Luino”. Ha sciolto le riserve anche Furio Artoni, pronto a correre nuovamente per la carica di sindaco, mentre resta sullo sfondo l’ipotesi di una ricandidatura dell’attuale primo cittadino Enrico Bianchi.