Pap test, colon-retto e urologia: la Bcc potenzia la prevenzione oncologica per i soci della mutua Ccr Insieme Ets
I 700 soci e le loro famiglie accedono a nuovi percorsi di screening e visite specialistiche, dalla ginecologia alla nutrizione, per promuovere diagnosi precoce e stili di vita sani
La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate rafforza il proprio impegno sulla prevenzione oncologica per i soci della mutua Ccr Insieme Ets, ampliando nel 2026 i percorsi dedicati alla salute.
Il programma, che oggi riguarda circa 700 persone più i familiari, introduce infatti nuove prestazioni di Pap test, visite urologiche, screening del colon-retto e consulenze nutrizionali, affiancandosi ai controlli già attivi su cute, seno e altre patologie.
L’accesso è riservato ai soci della Bcc iscritti alla Mutua di Comunità (quota annuale 10 euro) e consente di effettuare esami e visite specialistiche nelle giornate dedicate alla prevenzione oncologica. L’obiettivo – sottolinea il presidente della banca, Roberto Scazzosi – è promuovere una cultura della diagnosi precoce e della responsabilità verso la propria salute, traducendo i valori cooperativi di mutualità, solidarietà e prossimità in servizi concreti per il territorio.
Pap test, visita urologica e screening del colon-retto mirano a intercettare in fase iniziale le principali neoplasie femminili e maschili, mentre la visita dal nutrizionista aiuta a costruire stili di vita e alimentazione più sani, riconosciuti come fattori chiave nella prevenzione oncologica. «Una platea che conta 700 persone, oltre ai loro familiari, rende evidente la portata concreta di questo impegno – osserva Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets, ricordando come la prevenzione sia – un investimento sociale strutturale sulla qualità della vita e sulla coesione della comunità».
