Parco delle Groane, nel 2025 oltre 14 mila ore di impegno delle Guardie ecologiche volontarie

Un anno di lavoro sul campo che vale oltre un anno e mezzo di attività continuativa. È il bilancio 2025 delle Guardie ecologiche volontarie del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, che nei dodici mesi hanno messo insieme 14.612 ore di servizio tra vigilanza, tutela ambientale, monitoraggi scientifici ed educazione.

Galleria fotografica Le Guardie ecologiche volontarie del Parco delle Groane 4 di 8

Un presidio costante sul territorio del Parco

Il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea è una delle aree verdi più estese della Lombardia occidentale: quasi 8.000 ettari tra boschi, brughiere, zone umide e percorsi ciclopedonali ai confini di Saronno che attraversano numerosi comuni tra le province di Como, Monza e Brianza e Milano. Un territorio complesso e fragile, che richiede una presenza quotidiana per essere tutelato.

Nel 2025 le GEV hanno dedicato oltre 7.800 ore alla vigilanza diurna e serale, con l’obiettivo di prevenire abusi e comportamenti scorretti. Un’attività che ha portato a 37 sanzioni amministrative, 29 preavvisi per divieto di sosta e alla redazione di una trentina di relazioni di servizio, a testimonianza di un controllo capillare nei diversi comuni del Parco.

Manutenzione, sicurezza e interventi ambientali

Accanto alla vigilanza, i volontari hanno contribuito in modo concreto alla cura del territorio. Circa 150 ore sono state dedicate alla pulizia del Parco, con la raccolta e il conferimento di rifiuti, mentre oltre 500 ore hanno riguardato il controllo dei tagli boschivi e gli interventi urgenti per la rimozione di piante pericolanti lungo sentieri e percorsi frequentati.

Biodiversità sotto osservazione

Ampio spazio anche alle attività di monitoraggio ambientale. Il progetto “Salviamo lo scoiattolo rosso” ha visto l’impegno di 20 volontari per circa 160 ore, tra novembre 2024 e febbraio 2025, per proteggere la specie autoctona minacciata dallo scoiattolo grigio.

Buone notizie arrivano dal laghetto Mirabello di Lentate sul Seveso, dove è stata confermata la stabilità della colonia di rospo comune: anche nel 2025 non è stato necessario installare barriere lungo la provinciale, segno che la popolazione ha trovato percorsi sicuri per la migrazione.

Tra marzo e aprile diciassette volontari hanno partecipato al censimento degli anfibi nell’ambito del Progetto Life 2020, rilevando la presenza della rana di Lataste e del tritone crestato in tredici zone umide della Brughiera Briantea. Nei mesi estivi altri volontari hanno monitorato il cervo volante e le farfalle diurne nell’ambito dell’European Butterfly Monitoring Scheme.

Restano invece alcune criticità: il monitoraggio della genziana pneumonanthe e della farfalla Maculinea alcon segnala una riduzione significativa delle piante e l’assenza di nuove ovature, probabilmente legate a falciature non corrette e a incendi in alcune aree di brughiera.

Educazione ambientale e coinvolgimento delle scuole

Grande attenzione è stata riservata anche alla formazione. Il progetto “Volontari per un giorno” ha coinvolto 30 classi, quasi 600 studenti e 14 volontari, con attività in aula e sul territorio. Per le scuole superiori, circa 300 studenti di due istituti hanno partecipato a percorsi di quattro ore nel Parco, in collaborazione con l’Ecomuseo.

Nel corso dell’anno il Parco ha ospitato anche il BioBlitz regionale, serate naturalistiche aperte alla cittadinanza e visite guidate alla Polveriera, area dismessa dai militari nel 1989, oggi esempio di recupero ambientale.

Il ringraziamento del Parco e l’invito ai giovani

«Il lavoro delle Guardie ecologiche volontarie è fondamentale per garantire la tutela quotidiana di un territorio vasto e complesso come quello delle Groane – dice Attilio Fiore, direttore generale del Parco – I numeri raccontano un impegno straordinario, ma soprattutto parlano di passione, competenza e senso di responsabilità verso l’ambiente».

Un ringraziamento condiviso anche dal presidente Claudio Meroni e dal responsabile dell’Area Polizia locale, Vigilanza ecologica e Protezione civile Claudio Attilio Camisasca, che guarda al futuro: «Confidiamo che l’esempio delle nostre Gev spinga altre persone ad avvicinarsi. Mi rivolgo in particolare ai giovani: non esitate a prendere contatto con la nostra area per informazioni e per iniziare questo percorso».