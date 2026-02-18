Pattinaggio sincronizzato, le Frost Fairies brillano nel weekend di gara: due podi e nuovi record stagionali

Un weekend da ricordare per le Frost Fairies, la squadra di pattinaggio sincronizzato dell’Icesport Varese che tornano dalle gare con risultati di grande valore e tanto entusiasmo.

La squadra Juvenile ha gareggiato con grinta, precisione e grande concentrazione, portando sul campo un programma pulito e convincente. Il risultato parla chiaro: punteggio di 41.99, oltre quattro punti in più rispetto al loro season best. Un miglioramento netto che vale un meritatissimo secondo posto su otto squadre partecipanti, segnale concreto del lavoro svolto in allenamento e della determinazione delle giovani atlete.

Ottime notizie anche dalla squadra Mixed Age, che conferma il suo momento positivo. Con 56.51 punti, il team conquista il secondo posto, rafforzando quanto di buono mostrato negli ultimi weekend e dimostrando continuità e maturità agonistica.

Ma la stagione è tutt’altro che finita. Le atlete sono già proiettate verso il prossimo obiettivo: il 1° marzo saranno impegnate a Chiavenna per la quarta gara nazionale della stagione. Un nuovo appuntamento in cui le Frost Fairies cercheranno di confermare, e magari superare, quanto di buono mostrato finora.