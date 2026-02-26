Per Matikainen la difesa è il miglior attacco. La rivoluzione silenziosa dell’uomo venuto dal freddo

Finlandese, classe 1990, Juhani Matikainen è figlio d’arte: suo padre, Petri, è uno degli allenatori più vincenti del nord Europa, con due titoli austriaci con il KAC, esperienze nel KHL con Avangard Omsk e Slovan Bratislava, oggi sulla panchina del JYP in Liiga.

Juhani in Italia ci è arrivato passando da Alleghe, prima alle giovanili e poi con prima squadra in IHL tra il 2019 e il 2021. Poi Svezia (Kiruna), Germania (Füssen), e questa stagione in Alps con l’Unterland Cavaliers, da cui si è separato a novembre 2025. Arrivato a Varese a inizio febbraio, Matikainen sembra essere riuscito in poche settimane ad instillare nel DNA dei Mastini il suo stile di gioco, difensivo, molto ordinato ed essenziale.

Juhani, come si trova qui?

«Direi molto bene! Per ora ho visto solo il centro, e poco altro, ma l’impatto è buono. Mi piace molto l’architettura delle città, i palazzi storici stupendi, c’è molto verde e una bella atmosfera».

Varese è molto diversa dalla sua città di origine?

«In realtà io non ho una vera città d’origine, nel senso che non sono stanziale. Mio padre giocava a hockey e ci siamo trasferiti in continuazione, in pratica ogni tre anni. Mi ritengo quindi un cittadino d’Europa».

A proposito di suo padre; lei cresce in una famiglia dove l’hockey è quasi una religione. Petri ha allenato in KHL, ha vinto in Austria ed è tra i coach più stimati in Europa. Cosa significa crescere con un modello del genere come genitore? È stata una bussola o a volte un peso?

«Sì, mio padre ha allenato in Austria e in altri campionati, facendo molto bene. Per me è stata una scuola enorme. Da ragazzo mi mettevo ad ascoltare le sue telefonate con colleghi e giocatori, alle volte addirittura origliavo avvicinando l’orecchio alla porta. Ero affascinato dal suo lavoro, ma soprattutto da come riusciva a trasmettere il suo pensiero ai giocatori, è sempre stato un grande comunicatore. E’ stato il mio più grande maestro, questo sin da quando ero piccolissimo, e mi ha fatto amare sia questo sport sia questa professione».

Lei ha iniziato come giocatore: quali sono i suoi ricordi con pattini e bastone?

«Direi davvero molto positivi. Ho giocato fino a 21 anni, poi ho dovuto smettere per seri problemi alle ginocchia e alla schiena. Giocavo in Svezia ed ero un buon attaccante. Volevo fare delle mie capacità sul ghiaccio la mia professione, poi sono arrivati i problemi e di conseguenza delle fastidiose operazioni. Ho dovuto dire basta all’hockey giocato con sofferenza, ma ora amo moltissimo il mio ruolo da allenatore».

Osservando la squadra da fuori sembra che, in poche settimane, qualcosa sia cambiato in termini di gioco. È veramente possibile per un allenatore in poco tempo conferire il proprio stile alla squadra?

«In qualche modo sì, ma credo che il merito vada principalmente ai ragazzi. Io sono stato chiaro rispetto a quello che volevo da loro, ma loro sono stati fantastici a mettere in pratica le idee che abbiamo condiviso. Quando sono arrivato mi sono dato l’obiettivo di raggiungere nel giro di cinque partite il livello di gioco che ho in mente e tutti mi hanno aiutato in questa missione non semplice Abbiamo lavorato soprattutto sull’assetto difensivo che secondo me era il problema principale. Ora concediamo pochi gol e questo per me è fondamentale. Il nostro gioco non è ancora perfetto, e non sempre spettacolare, anzi – lo ammetto – a volte è proprio noioso. Ma questo è l’hockey: non puoi pensare solo a fare belle giocate. Certe volte devi sporcarti le mani e accettare di giocare anche in modo non spumeggiante».

Ha ereditato una squadra con una media età tra le più alte in IHL. Lavorare con giocatori più maturi cambia qualcosa per il gioco che ha in mente? È in qualche modo costretto a fare scelte dove, per esempio, conta più l’esperienza che la velocità?

«Credo che un buon allenatore debba innanzi tutto adattarsi alla squadra, traendo il massimo dalla rosa a propria disposizione. Ho lavorato in contesti molto diversi, per esempio l’Unterland, dove applicavo un sistema completamente differente da quello che sto adottando a Varese. Una parte importante del mio lavoro è trovare l’alchimia giusta, formula che realizzi solo con gli ingredienti che hai a disposizione. In questo caso avendo anche poco tempo per esprimere il gioco migliore possibile. Ho puntato molto sul grado di esperienza che si è rivelato un enorme valore aggiunto. C’è da dire che questi ragazzi hanno visto diversi allenatori in carriera, applicando diversi sistemi di gioco: sembra banale ma sanno bene come si sta in pista e quello che possono dare. Il mio compito è stato quello di analizzare il gruppo, adattare qualche schema che magari hanno già utilizzato in passato, e tradurre i concetti di gioco che preferisco senza però stravolgere troppo. Penso da una parte di aver dato continuità, dall’altra trovato il giusto bilanciamento per inserire gradualmente il mio stile. Questo sembra aver dato molta fiducia ai ragazzi».

Nel suo gioco sembra che alcuni giocatori siano “sacrificati” in termini di movimento e gioco, ponendosi totalmente al servizio della squadra. Meno individualità e più manovra corale. È solo un’impressione?

«No, è abbastanza vero, magari non così netto ma vero. Quello che cambia è che nel mio gioco tutti difendono, perché la difesa per me viene prima di tutto. Non è mai esistita, in tutta la storia dell’hockey, una squadra che abbia vinto un campionato attaccando e segnando senza difendere. Mai. E non accadrà nemmeno adesso. Quindi tutti devono difendere. Christian Buono, per esempio, nelle ultime due partite è stato uno dei migliori per il gioco che intendo mettere sul ghiaccio. Parliamo di un attaccante di razza che soffre la mancanza di gol, ma prima di tutto deve fare quello che sta facendo fornendo un contributo enorme alla squadra, così come stanno facendo tutti, nessuno escluso. Poi, sicuramente, arriveranno anche i gol che tanto sogna».

Ci aiuti a capire il suo stile di gioco. A cosa dobbiamo fare attenzione guardando la sua squadra dagli spalti?

«La mia idea è quella di restare compatti. Quello che voglio dai ragazzi è “chiudere la zona centrale”, impedendo agli avversari le penetrazioni. Obiettivo quindi è spingerli verso l’esterno. Come per esempio nella partita contro Caldaro: loro hanno tirato 36 volte ma solo due o tre dal centro: tutti gli altri tiri sono giunti dalle fasce laterali. Se tirano da fuori e lateralmente significa che stiamo lavorando bene. In sintesi: giochiamo uniti, come squadra. Poi naturalmente ci sono le ripartenze, dove sappiamo essere aggressivi, ma sempre restando compatti: è fondamentale».

Parliamo di portieri. Quando è arrivato a Varese Filippo Matonti aveva statistiche buone, eppure nelle ultime partite ha dato spazio a Pisarenko, che ha risposto molto bene. Come si spiega questa scelta? È una questione tecnica, tattica, oppure si innesta meglio nel sistema di gioco che vuole costruire?

«Un nuovo allenatore non conosce i giocatori che trova: certo, puoi aver visto qualche partita, qualche clip, ma devi vederli in allenamento e in gara. Sergei non ha vissuto la sua miglior stagione fino a questo momento, ma ho capito che era un problema mentale, non tattico. Abbiamo lavorato su questa cosa, e infatti poi ha disputato ottime partite. Ma per essere chiari non esiste un portiere titolare, va in porta chi para meglio. Abbiamo la fortuna di avere due goalie fortissimi, che hanno la mia totale fiducia. Sceglierò di schierare chi ritengo più in forma in quel momento, ma questo è davvero molto complesso (sorride n.d.r) vista la qualità di entrambi».

Il power play dei Mastini quest’anno non ha convinto e neppure nelle ultime gare sembra cambiato molto. È un problema di schemi? Di individualità? Oppure altro? C’è la speranza di migliorare le statistiche in un aspetto che diventerà molto delicato nei playoff?

«La superiorità numerica che stiamo giocando non è come vogliamo che sia, questo è chiaro. Nessuno vuole un power play così. Possiamo migliorare e stiamo lavorando molto in allenamento con sessioni dedicate tutte le sere. Abbiamo già cambiato le combinazioni più volte, e le cambieremo ancora. C’erano forse troppi giocatori simili sul ghiaccio, e quindi serviranno altri cambiamenti, ma è uno degli obiettivi che mi sono prefissato. In particolare stiamo lavorando per far girare il disco in maniera più fluida tra i giocatori».

Con il suo arrivo si gioca quasi sempre a quattro linee, altra novità. Per ora ha funzionato molto bene. Continuerà anche nei playoff?

«In generale cerco sempre di giocare a quattro linee, credo faccia molto bene alla squadra. Abbiamo buoni giocatori anche in quarta linea, quindi perché non utilizzarli? Per ora, a parte qualche partita fuori casa, abbiamo sempre utilizzato tutto il roster, e così sarà anche nei playoff. La media di gioco della quarta linea è di 6′ o 7′ a partita, e voglio rimanga tale».

A proposito di playoff, da sabato si comincia con Alleghe, squadra che storicamente ha creato problemi ai Mastini per il suo gioco ruvido, diretto, e fisico. Come sta preparando questa prima serie?

«Abbiamo avuto la fortuna di giocare contro Alleghe nell’ultima giornata di regular season, quindi li ho potuti osservare bene. Pattinano molto veloci, difendono duro, sono aggressivi, forse un po’ più di noi. Stiamo riguardando la partita e studiando importanti contromisure. Non cambieremo l’impostazione generale del nostro gioco perché dobbiamo costruire la nostra identità. Quello che dobbiamo fare è muovere il puck più velocemente e portarlo dietro la loro difesa per stancarli: hanno giocatori che stanno sul ghiaccio per molto tempo e quindi potrebbe essere una buona strategia sfruttare eventuali cali di rendimento. Però sarà una serie davvero molto dura».

Cosa pensa del calore del pubblico di Varese?

«Conosco poco la città come detto all’inizio, ma ho imparato subito a conoscere i tifosi di Varese, che sono unici e caldissimi! Due partite in casa, entrambe praticamente sold out sono uno spettacolo da osservare dalla panchina. È davvero bello essere qui e vedere il palazzetto pieno. Ora abbiamo molto bisogno di loro, e chiedo il favore di supportarci, e non solo quando arrivano i gol, ma di questo ne sono certo, sembra un pubblico che conosce l’hockey su ghiaccio, e ci sarà anche in eventuali momenti difficili. Con il loro supporto avremo l’uomo in più sul ghiaccio che tanto ci servirà».

ALLA BALAUSTRA – Scopri le storie e la cultura dell’hockey su ghiaccio con il podcast di VareseNews scritto e letto da Marco Giannatiempo.