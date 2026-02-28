Per Varesina e Castellanzese appuntamenti da non sbagliare contro Pavia e Vogherese

Domenica 1 marzo, Varesina e Castellanzese scenderanno in campo per le gare valide per la 26ª giornata del Girone B di Serie D. Entrambe le squadre sono alla ricerca di tre punti fondamentali per la salvezza. Le Fenici saranno di scena al “Fortunati” di Pavia per una sfida da brividi contro la squadra di Antonio Filippini, mentre i neroverdi ospiteranno al “Provasi” il fanalino di coda Vogherese, con l’obiettivo di tornare alla vittoria dopo l’ultimo ko.

PAVIA – VARESINA

Dopo la vittoria contro il Villa Valle e i tre pareggi consecutivi ottenuti con Brusaporto, Vogherese e Scanzorosciate, la Varesina si prepara ad affrontare un altro delicatissimo scontro salvezza contro il Pavia allenato da Antonio Filippini. La squadra di mister Spilli dovrà cercare a tutti i costi di uscire dal campo di Pavia con tre punti fondamentali per la corsa salvezza, soprattutto dopo le ultime due partite contro Vogherese e Scanzorosciate, dove le Fenici avrebbero potuto e forse dovuto raccogliere qualcosa in più. Le due squadre arrivano alla sfida a pari punti, quota 23, con un ritardo rispettivamente di -6 e -7 da Breno e Real Calepina, distacchi che al momento permetterebbero comunque di disputare i playout. Il Pavia sta attraversando un buon momento di forma, grazie alle due vittorie consecutive ottenute contro Nuova Sondrio e Brusaporto, risultati che hanno permesso agli azzurri di recuperare terreno in classifica e tornare a sperare nella salvezza. A trascinare i pavesi nelle ultime uscite è stato Riccardo Poesio, ex Varesina nella stagione 2022-2023, chiusa con 31 presenze, 10 gol e 1 assist. Il trequartista classe 1987 ha realizzato 5 gol in 14 presenze con la maglia azzurra, eguagliando il bottino di Marco Alfiero, rimasto al Pavia fino a novembre prima del trasferimento al Vado, dove ha già segnato altre 7 reti. I precedenti tra le due squadre sono sei, con bilancio favorevole alla Varesina: 3 vittorie rossoblù, 1 successo del Pavia e 2 pareggi. L’ultimo confronto è proprio quello dell’andata, terminato 2-2 all’Elmec Solar Stadium.

CASTELLANZESE – VOGHERESE

La Castellanzese vuole ripartire dalla bella prestazione messa in campo domenica per tornare a conquistare i tre punti davanti ai propri tifosi. I ragazzi di Mister Del Prato sono usciti sconfitti 1-0 dalla gara con il Brusaporto, interrompendo la striscia di due vittorie consecutive. Ora i neroverdi vogliono riprendere il cammino verso una salvezza tranquilla. Dall’altra parte c’è la Vogherese, che in settimana ha deciso di affidare la panchina a mister Giuseppe Di Cuonzo, subentrato a Mister Davide Salute, che aveva ricoperto un incarico ad interim dopo l’esonero di Macchetti, seguito alla sconfitta contro la Caratese per 5-0. Si tratta del quarto allenatore stagionale per i rossoneri, chiamato a traghettare la squadra in una situazione estremamente complicata fino al termine della stagione. La formazione rossonera occupa attualmente l’ultima posizione in classifica con 8 punti, penalizzata di sei punti totali nelle ultime settimane. La squadra è reduce dalla sconfitta esterna per 2-0 contro il Villa Valle. Tra i protagonisti offensivi, spiccano Mattia Palma e Giovanni Zito, entrambi a quota 3 gol. Quella tra Castellanzese e Vogherese sarà la seconda sfida in Serie D, con il bilancio favorevole ai neroverdi: l’unico precedente, giocato all’andata, si era concluso 1-0 per la Castellanzese, grazie alla rete di Micheri.

26ma GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Caldiero – Oltrepò, Casatese – Brusaporto, CASTELLANZESE – VOGHERESE, Chievo – Sondrio, Leon – Villa Valle, Milan Futuro – Caratese, PAVIA – VARESINA, Scanzorosciate – Breno, Virtus CBG – Real Calepina.

CLASSIFICA

Caratese 52, Casatese 42, Milan Futuro e Brusaporto 41, Chievo e Villa Valle 40, Leon 39, Virtus CGB 36, Caldiero 35, Oltrepò (-3) 34, Scanzorosciate 33, CASTELLANZESE 32, Real Calepina 30, Breno 29, VARESINA e Pavia 23, Sondrio 19, Vogherese (-6) 8.