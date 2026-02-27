“Perchè non lo diciamo anche alle altre?”, la frase durante la chemio che ha fatto decollare le 0048



Monica è la protagonista della prima puntata di “Le 0048 – Mission is possible”, il nuovo podcast di Radio Materia in onda su www.radiomateria.it alle 13.30, con una nuova uscita ogni due lunedì del mese. La puntata è disponibile anche sulle principali piattaforme di streaming audio. Al centro del racconto c’è la storia di una donna che ha trasformato la malattia in energia, condividendo un messaggio di forza e prevenzione.

Le 0048 sono un gruppo nato nel 2024 all’ospedale di Varese. Donne unite dall’esperienza del percorso oncologico che hanno deciso di fare della condivisione uno strumento concreto per affrontare le cure e dare voce ai pazienti. Il nome richiama l’orario delle terapie, ma soprattutto una dimensione quotidiana fatta di attese, paure e amicizie nate tra le corsie.

“Mission is possible”: una filosofia di vita

Il motto scelto per il podcast e per il gruppo non è uno slogan casuale. “Mission is possible” significa che, anche davanti al cancro, è possibile reagire, trovare un senso nuovo alle giornate, costruire legami solidi. È la convinzione che nulla sia davvero impossibile, nemmeno attraversare una diagnosi che cambia tutto.

«La missione è vivere, nonostante» – così Monica, componente delle 0048, racconta nel corso dell’intervista realizzata da Stefania, anima e collante del gruppo, insieme al giornalista Orlando Mastrillo.

Per queste donne la missione possibile è riscoprire la bellezza delle piccole cose, dall’affetto della famiglia alle passioni quotidiane, e continuare a progettare il futuro anche durante le terapie.

Le sfilate: una passerella che diventa rinascita

Tra le iniziative più visibili delle 0048 ci sono le sfilate di moda. Non semplici eventi, ma momenti simbolici. Proprio da una sfilata è nato il gruppo: un invito arrivato in reparto che si è trasformato in occasione di incontro.

Sfilare significa rimettersi in gioco in un corpo che cambia, sfidare lo specchio, uscire dall’idea di essere solo una paziente. È un modo per riprendersi la propria immagine e mostrarsi al pubblico come donne vive, attive, capaci di sorridere.

Dietro le quinte nascono legami profondi: le prove, il trucco, le chiacchiere costruiscono una rete che va oltre l’evento. Una solidarietà che continua nei giorni più difficili.

Uncinetto, cucito e mente occupata

Monica racconta anche l’importanza di tenere la mente impegnata. L’uncinetto e il cucito diventano alleati preziosi durante le cure: aiutano a non concentrarsi solo sulla malattia, a trasformare l’attesa in tempo creativo.

Non è solo un passatempo, ma una strategia per gestire l’ansia e restare ancorata alla quotidianità. Piccoli gesti che restituiscono controllo e serenità.

Il ruolo della famiglia e la fiducia nei medici

Nel racconto emerge con forza il sostegno del marito e dei familiari, presenza costante durante il percorso di cura. Accanto alla rete delle 0048, la famiglia rappresenta un pilastro emotivo fondamentale.

Altro elemento centrale è la fiducia nei medici e nel personale sanitario. Le donne del gruppo sottolineano l’importanza di affidarsi alle cure, informarsi e, quando necessario, cercare le soluzioni più adatte. Senza rinunciare a far sentire la propria voce di pazienti.

Una rete che affronta anche i disservizi

Il legame tra le 0048 diventa anche uno strumento pratico. Attraverso chat e incontri si scambiano consigli sugli effetti collaterali, condividono informazioni, si sostengono nei momenti di attesa dei referti, spesso i più pesanti.

È una rete che riduce la solitudine e rende più affrontabili anche le criticità del sistema sanitario. Insieme, spiegano, è più semplice orientarsi e non sentirsi invisibili.

Il podcast di Radio Materia nasce proprio per questo: dare spazio a storie autentiche, raccontate in prima persona, e ricordare che la vita resta bella, anche quando il percorso si fa in salita.