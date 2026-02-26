Perde il controllo della Bmw in piazza a Busto, l’auto sfonda una vetrina e demolisce un muro

Ha perso il controllo della sua Bmw, è salito sul marciapiede abbattendo i paletti di protezione e ha terminato la corsa dentro la vetrina di uno studio fotografico in piazza Vittorio Emanuele, nel centro di Busto Arsizio. Protagonista dell’incidente, avvenuto nella serata di oggi, 26 febbraio, un uomo di 82 anni.

L’anziano è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino in codice verde: le sue condizioni non sono gravi.

L’episodio si è verificato poco dopo le 19.30, quando per fortuna il salone era pressoché deserto, mentre c’erano avventori nell’attiguo, frequentato bar

Ambulanza e automedica sono intervenute inizialmente in codice rosso, ma alla fine l’anziano per fortuna stava bene. Consistenti, invece, sono stati i danni materiali: l’auto ha sfondato la vetrina di uno studio fotografico, nell’impatto ha demolito parzialmente il muro interno all’edificio, facendo danni anche nell’attiguo salone da parrucchiere. Semidistrutto, ovviamente, il veicolo.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi.